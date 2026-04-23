Comer sin tener hambre puede ser visto como algo normal, pero ¡cuidado! No siempre es inofensivo, y hay señales que lo demuestran. A veces, el hambre no nace del estómago, sino de las emociones, pues muchas personas recurren a la comida para encontrar un refugio desde donde puedan manejar la ansiedad, la soledad, el estrés y la tristeza. Pero ¿Cómo podemos diferenciar entre el hambre física y el hambre emocional?

La psicóloga clínica y bariátrica, Hilary Solano, explica que el hambre física aparece de forma gradual y se manifiesta en el cuerpo con señales claras como vacío estomacal, debilidad, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Además, suele ser flexible: cualquier alimento puede satisfacerla y la sensación de saciedad llega de manera natural.

En contraste, el hambre emocional irrumpe de forma repentina y está vinculada a estados afectivos específicos, especialmente aquellos que resultan reconfortantes. “Muchas veces no termina con saciedad, sino con culpa, malestar o necesidad de seguir comiendo. Esta distinción no siempre es perfecta, porque ambas pueden mezclarse, pero observar el contexto, la urgencia y lo que ocurre después de comer ayuda mucho a diferenciarla”, explicó durante una entrevista con ¡Qué Pasa!.

Según la especialista, el comer emocional suele estar especialmente vinculado a emociones negativas y a dificultades en la regulación emocional; es decir, cuando la persona no encuentra otras vías efectivas para manejar lo que siente.

“La comida puede ofrecer un alivio rápido, aunque temporal. Bajo estrés, el cerebro tiende a buscar recompensa inmediata y confort, y ciertos alimentos, sobre todo los muy apetitosos, pueden generar una sensación breve de calma o placer. A nivel psicológico, comer también puede funcionar como una estrategia de distracción, consuelo o anestesia emocional. El problema es que, si esta se convierte en la principal forma de regular el malestar, la persona no resuelve el origen de la emoción y puede entrar en un ciclo de alivio momentáneo, culpa y repetición” dijo.

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Hilary Solano, psicóloga clínica y bariatrica con Master en TCA.

Señales de alerta

Existen señales de alerta de que este hábito se está volviendo problemático, en especial cuando interfiere con la vida diaria o la autoestima, por lo que puede requerir atención clínica.

En ese sentido, la psicóloga indica que, entre estas señales se encuentran: el comer para calmar emociones de manera frecuente, sentir pérdida de control al empezar a comer, comer con culpa o vergüenza, esconder comida o comer a solas por miedo a ser juzgado, pensar constantemente en “compensar” después y notar que la comida se ha convertido en una de las principales estrategias para manejar el malestar. “También preocupa cuando este patrón empieza a interferir con la salud física, la autoestima, la vida social o el funcionamiento diario. Cuando hay malestar significativo y repetición del patrón, ya no estamos hablando de un hábito aislado, sino de algo que merece atención clínica”.

Estrategias para romper el ciclo

Este ciclo se puede romper, solo hay que adoptar estrategias para ello. En tal sentido, recomendó aprender a identificar el disparador emocional, ponerle nombre a lo que se está sintiendo y hacer una breve pausa antes de comer. Puede ayudar preguntarse: “¿Qué necesito realmente ahora mismo?”.

“A veces la necesidad no es comida, sino descanso, contención, regulación o pausa mental. También es útil llevar un registro de situaciones detonantes, establecer una estructura de alimentación regular para no llegar a un nivel alto de vulnerabilidad fisiológica y desarrollar habilidades de regulación emocional como respiración, grounding, tolerancia al malestar, mindfulness y apoyo social. Cuando el patrón es repetitivo o genera pérdida de control, la terapia cognitivo-conductual es uno de los tratamientos con mayor respaldo para el trastorno por atracón, y enfoques como la DBT pueden ser especialmente útiles cuando hay alta desregulación emocional”, concluyó.