CNM evalúa a 21 candidatos para Suprema Corte y Tribunal Superior Electoral

El presidente Luis Abinader al centro, encabeza la reunión del CNM donde evalúan a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte y del TSE. / Presidencia RD

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, concluyó este martes la primera ronda de vistas públicas a los candidatos a ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Un total de 21 personas convocadas, entre ellas 10 jueces del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y abogados en ejercicio, se presentaron ante el CNM desde las 9:00 de la mañana hasta pasadas las 5:00 de la tarde.

Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo, calificó esta fase como un elemento vital para validar que los candidatos seleccionados cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento.

Cronograma de vistas públicas

El CNM informó que las vistas públicas continuarán este viernes 14 y el martes 18, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con 21 entrevistas en cada jornada. La última ronda se llevará a cabo el jueves 20, con otros 20 postulantes, para completar un total de 83 candidatos convocados.

De acuerdo con el cronograma, se prevé que a finales de mes el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para deliberar y seleccionar a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral que hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Posteriormente, estos serán juramentados para culminar el proceso.

Entre los requisitos establecidos figuran un mínimo de 12 años en el ejercicio profesional y una edad no menor de 35 años. En el caso del Tribunal Superior Electoral, además, se exige conocimiento especializado en Derecho Electoral y Derecho Público.

Postulantes evaluados este martes:

  1. Elisa Alexandra Abreu Jiménez (TSE)
  2. Édynson Francisco Alarcón Polanco (SCJ)
  3. Juan Angomás Alcántara (TSE)
  4. Melkis Antigua (SCJ o TSE)
  5. Miguelina de Jesús Beard Gómez (SCJ)
  6. Joaquincito Bocio Familia (TSE)
  7. Francisco Eugenio Cabrera Mata (TSE)
  8. Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo (TSE)
  9. Julio César Emilio Canó Alfau (SCJ)
  10. Úrsula Josefina Carrasco Márquez de Suberví (SCJ o TSE)
  11. Yrcania Ibelice Casado Pimentel (SCJ o TSE)
  12. Freddy Ángel Castro Díaz (TSE)
  13. Franklin Emilio Concepción Acosta (SCJ)
  14. Karina Concepción Medina (SCJ)
  15. Juan Bautista Cuevas Medrano (TSE)
  16. Ylona María de la Rocha Camilo (SCJ)
  17. Matías Modesto del Rosario Romero (SCJ)
  18. Erasmo Durán Beltré (SCJ o TSE)
  19. William Radhamés Encarnación Mejía (SCJ o TSE)
  20. Fernando Fernández Cruz (TSE)
  21. Catalina Ferrera Cuevas (SCJ)
