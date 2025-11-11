El presidente Luis Abinader al centro, encabeza la reunión del CNM donde evalúan a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte y del TSE. / Presidencia RD

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, concluyó este martes la primera ronda de vistas públicas a los candidatos a ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Un total de 21 personas convocadas, entre ellas 10 jueces del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y abogados en ejercicio, se presentaron ante el CNM desde las 9:00 de la mañana hasta pasadas las 5:00 de la tarde.

Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo, calificó esta fase como un elemento vital para validar que los candidatos seleccionados cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento.

Cronograma de vistas públicas

El CNM informó que las vistas públicas continuarán este viernes 14 y el martes 18, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con 21 entrevistas en cada jornada. La última ronda se llevará a cabo el jueves 20, con otros 20 postulantes, para completar un total de 83 candidatos convocados.

De acuerdo con el cronograma, se prevé que a finales de mes el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para deliberar y seleccionar a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral que hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Posteriormente, estos serán juramentados para culminar el proceso.

Entre los requisitos establecidos figuran un mínimo de 12 años en el ejercicio profesional y una edad no menor de 35 años. En el caso del Tribunal Superior Electoral, además, se exige conocimiento especializado en Derecho Electoral y Derecho Público.

Postulantes evaluados este martes: