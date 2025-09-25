Miami (EE.UU.).- Una coalición de ocho organizaciones latinas por los derechos civiles rogó este jueves en una carta al Congreso de Estados Unidos que proteja a las familias migrantes y garantice que las leyes migratorias respeten la Constitución, evitando abusos por parte de los agentes de Inmigración.

«La comunidad de derechos civiles está profundamente alarmada y preocupada porque la escalada de deportaciones masivas por parte de la Administración Trump no solo está separando familias y debilitando la economía, sino que también está socavando los derechos fundamentales de todos en este país», afirmó en la carta la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.

La misiva está dirigida a los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado, a escasos días de que la ley de financiación del Gobierno estadounidense expire el próximo 30 de septiembre, lo que podría implicar un cierre parcial de la Administración.

La coalición instó por esta razón a que ambos comités soliciten «la adopción de enmiendas cruciales para restablecer la rendición de cuentas en la aplicación de la ley migratoria» en los próximos proyectos de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Este departamento es el responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que está detrás de las redadas contra migrantes en todo el país.

Puedes leer: «No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente», dice Trump

Entre las enmiendas sugeridas, la carta mencionó la necesidad de:

Proteger a los ciudadanos de abusos,

Prevenir la deportación de los niños,

Establecer protecciones específicas para «lugares sensibles» como escuelas, lugares de culto o centros médicos.

Además, pidió prohibir el uso de máscaras a los agentes federales, exigirles portar cámaras corporales con imágenes de acceso público, prohibir el uso de datos administrativos para redadas, fortalecer la transparencia en los acuerdos de reclutamiento del ICE y garantizar el acceso de congresistas a los centros de detención para migrantes.

Según la coalición, las «deportaciones masivas indiscriminadas» tienen un profundo impacto social, separando familias, dañando a las pequeñas empresas cuyos trabajadores son arrestados y erosionando la confianza entre los migrantes y las autoridades locales.

«La retórica antilatina se ha convertido en un arma para crear políticas peligrosas que atacan a nuestras comunidades, privan de derechos y socavan la esencia misma de nuestra democracia,» mencionó la coalición, que además de UnidosUS está compuesta por:

Aquí: The Accountability Movement, Hispanic Federation, Latino Victory Project, LatinoJustice PRLDEF, League of United Latin American Citizens (LULAC), Mi Familia Vota y United Farm Workers.