Santo Domingo.– El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de su Comisión Mujer y Deporte, rindió homenaje este viernes a los 12 deportistas que integran la clase 2025 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, quienes serán exaltados oficialmente este domingo 16 de noviembre durante el 59 Ceremonial.

El presidente del COD, Garibaldy Bautista, y la directora de la Comisión Mujer y Deporte, Dulce María Piña, encabezaron la entrega de placas de reconocimiento a los futuros inmortales, en un emotivo almuerzo organizado por el Comité Permanente del Pabellón de la Fama.

Agradeció al Comité Permanente

Bautista expresó el orgullo del organismo olímpico de poder honrar las carreras de los seleccionados.

“Nos sentimos muy honrados de compartir con ellos, que a partir del domingo serán inmortales. Felicitamos a los exaltados y les deseamos éxito y buenas sensaciones en lo que les resta de vida”, manifestó.

De su lado, Piña —ella misma inmortal del deporte— agradeció al Comité Permanente del Pabellón de la Fama, presidido por el doctor Dionisio Guzmán, por permitir al COD reconocer la trayectoria de los deportistas que entrarán al monte sagrado del deporte dominicano.

La Comisión Mujer y Deporte está integrada además por la voleibolista Camil Domínguez y el atleta olímpico de taekwondo Luisito Pie.

Pabellón de la Fama

Durante el acto fueron reconocidos los beisbolistas José Reyes, Edwin Encarnación y José Offerman, así como Juan Carlos Jacinto (judo), Rúbel Salomón (karate), Joan Guzmán (boxeo), Charlie Villanueva (baloncesto), Gonzálo Mejía (tenis de campo), Wilfredo Almonte (atletismo) y Luis Benítez (taekwondo).

La placa de Francia Jackson (voleibol) fue recibida por su compañera de selección Cosiris Rodríguez, y la del fenecido entrenador Beato Miguel Cruz fue retirada por su hijo, Cristian Cruz, inmortalizado en la clase 2024.

El Comité Permanente del Pabellón de la Fama también reconoció la trayectoria de los fotorreporteros Antonio García Valoy y Valentín Pérez Terrero, así como de los cronistas deportivos Ramón Cuello Segura y Domingo Batista. De igual manera fue distinguido el dirigente de fútbol y softbol Manuel García y la tradicional Liga del Oeste.