El presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) se quejó del poco apoyo que han ofrecido los gobiernos a esos profesionales, a pesar del aporte que hacen al desarrollo del país y al Producto Interno Bruto.

El arquitecto Guarionex Gómez Javier dijo que en sus 56 años esa entidad ha ganado el respeto nacional e internacional, aunque no ha tenido el reconocimiento que merece de quienes han dirigido la nación y mucho menos de la mayoría de las instituciones públicas, “que no valoran el ejercicio profesional ni los servicios que ofrecen nuestros colegiados, quienes en la mayoría de los casos reciben salarios de miseria que no les permiten acceder a los bienes y servicios que demandan y necesitan para vivir decentemente con sus familias”.

Gómez Javier consideró que la institución no ha logrado todas sus metas por la falta de voluntad política.

“Ello acontece por la ausencia de una voluntad política del Estado, que no reconoce la importancia de nuestros profesionales y sus aportes del desarrollo nacional, a la economía y al Producto Interno Bruto de la República Dominicana”, precisó.

Habló en la inauguración de la “Semana Aniversaria” de los 56 años de su fundación, donde participan varias instituciones incluyendo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que instaló un moderno stand en la sede del gremio, en la zona colonial, donde se desarrolla el evento, y allí exhibe en pantalla las ejecutorias realizadas en la actual gestión del arquitecto Alejandro Montás y sobre los servicios que ofrece.

CAASD

Cada día asisten técnicos y expertos de la CAASD, quienes realizan charlas y dan respuestas a preguntas e inquietudes de los visitantes y el jueves, el arquitecto Montás dictará una magistral conferencia donde dará interesantes detalles de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mirador Norte/La Zurza que construye el Gobierno del presidente Danilo Medina a través la Corporación. La misma será celebrada en el salón de conferencias Ingeniero Héctor Rodríguez, a las 9:00 de la mañana.