Santo Domingo.– La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) pidió a los empleadores y trabajadores de la importancia de fomentar una cultura preventiva para reducir los accidentes laborales en los lugares de trabajo.

El presidente de la CASC, Gabriel del Río Doñe, destacó la relevancia de crear espacio de articulación y concienciación social.

Dijo que en el transcurso de las actividades con motivo del día del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, declarado por la ONU, la CASC reafirma con esta iniciativa su rol como una de las principales organizaciones impulsoras de la defensa de los derechos laborales y la promoción de condiciones de trabajo seguras en la República Dominicana.

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Promoviendo de una cultura de Prevención de Riesgos Laborales en los Lugares de Trabajo”, el evento contó con la participación de autoridades, expertos y representantes del sector sindical y laboral.

En la actividad reafirmó el compromiso con la vida y la salud de los trabajadores promoviendo el desarrollo sin garantizar condiciones laborales seguras y dignas en cada centro de trabajo”, sostuvo el líder sindical.

Del Río Doñe subrayó, además, la necesidad de consolidar una cultura preventiva en todos los niveles del ámbito laboral, al expresar: “La prevención no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión en bienestar, productividad y justicia social. Es tarea de todos: Estado, empleadores y trabajadores”.