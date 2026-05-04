Digesett y Defensa Civil montarán operativo preventivo esta tarde en carreteras  

La tarde de eeste lunes se activan las medidas preventivas en las diferentes vías de comunicación para guiar de manera ordenada el retorno de los vacacionistas durante el asueto del fin de semana evitando los accidentes de tránsito.

Los operativos están a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), bajo la coordinación del general Pascual Cruz Méndez y la Defensa Civil, a cargo de su director Juan Salas Rosario.

Por la Defensa Civil las operaciones están a cargo de Delfín Antonio Rodríguez Tejada, subdirector encargado de Operaciones.

Trascendió que los puntos o lugares donde habrá mayor coordinación será en la autopista Duarte próximo al peaje en Pedro Brand, Villa Altagracia, Monseñor Nouel.

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También en la 6 de Noviembre en varios tramos desde el peaje de Santo Domingo Oeste hasta Azua; en Las Américas desde el puente Juan Carlos y en el peaje en Santo Domingo Este.

En la autopista Juan Pablo Segundo o de Samaná desde la 1:00 de la tarde la DIGESETT montará varios puestos de control para evitar velocidad excesiva y los rebases de que realizan los conductores.

A partir de la mañana se activan las jornadas de trabajo en las instituciones del Estado, empresas privadas y los centros educativos reinician las clases.