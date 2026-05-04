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Digesett y Defensa Civil montarán operativo preventivo esta tarde en carreteras  

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Digesett y Defensa Civil montarán operativo preventivo esta tarde en carreteras  

La tarde de eeste lunes se activan las medidas preventivas en las diferentes vías de comunicación para guiar  de manera ordenada el retorno de los vacacionistas durante el asueto del fin de semana  evitando los accidentes de tránsito.

Los operativos están a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), bajo la coordinación del general Pascual Cruz Méndez y la Defensa Civil,  a cargo de su director Juan Salas Rosario.

Por la  Defensa Civil las operaciones están a cargo de Delfín Antonio Rodríguez Tejada,  subdirector encargado de Operaciones.

Trascendió que los puntos o lugares  donde habrá mayor coordinación será en la autopista Duarte  próximo al peaje en Pedro Brand, Villa Altagracia, Monseñor Nouel.

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También en la 6 de Noviembre en varios tramos desde el peaje de Santo Domingo Oeste hasta Azua; en Las Américas desde el puente Juan  Carlos y en el  peaje en Santo Domingo  Este.

En la autopista Juan Pablo Segundo o de Samaná desde la 1:00 de la tarde la  DIGESETT  montará varios puestos de control para evitar velocidad excesiva  y los rebases de que realizan los conductores.

A partir de la mañana se activan las jornadas de trabajo  en las instituciones del Estado,  empresas privadas y  los centros educativos reinician las clases.

TEMAS: #Carreteras#Defensa Civil#Digesett#Operativo
Tomás Vidal Rodríguez

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos