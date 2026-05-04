Para el cierre de 2026, el Banco Central proyecta que la inversión directa extranjera se ubique en torno a US$5,200 millones, pese a los riesgos globales a la baja identificados por la Untacd.
La inversión extranjera directa (IED) alcanzó en República Dominicana los US$1,536.7 millones al cierre del primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 6.4 %, equivalente a un aumento absoluto de US$92.2 millones en comparación con igual período de 2025, de acuerdo al Banco Central dominicano (BCRD).
El organismo destacó que más de dos terceras partes de estos flujos, equivalentes a US$1,046.3 millones, corresponden a nuevos aportes de capital por parte de inversionistas, reflejando la confianza en la economía local.
El desempeño de la IED ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y tendencias hacia la fragmentación, advertidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), señala el BCRD.
No obstante, el país ha mantenido su capacidad de atracción gracias a fundamentos como estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales e infraestructura moderna.
«La inversión que ingresa al país se sustenta en fundamentos internos sólidos: paz social sostenida, estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales, infraestructuras modernas, telecomunicaciones avanzadas y apoyo gubernamental a la inversión extranjera directa», afirma la entidad.
Inversión por sectores
Por sectores, el informe señala que el turismo (22.5 %) y la energía (22.2 %) concentraron cerca de la mitad de los flujos de IED. La minería representó un 17.8 %, impulsada por mayores niveles de producción y precios internacionales favorables, mientras que el desarrollo inmobiliario captó un 14.8 %, vinculado al crecimiento del turismo.
Para el cierre de 2026, el Banco Central proyecta que la inversión directa extranjera se ubique en torno a US$5,200 millones, pese a los riesgos globales a la baja identificados por la Untacd.
En el frente externo, la entidad reportó un desempeño positivo en otras variables clave. Las exportaciones totales sumaron US$4,194.5 millones entre enero y marzo, con un crecimiento interanual de 17.5 %. Dentro de estas, las exportaciones de oro alcanzaron US$738.1 millones, un aumento de 91.4 %, favorecidas por mejores niveles de producción y altos precios internacionales. Las zonas francas registraron US$2,078.4 millones, con un alza de 4.6 %.
El turismo también mostró un fuerte dinamismo, con ingresos por US$3,909.7 millones en el primer trimestre, un incremento de 20.2 % interanual, impulsado por la llegada de más de 3.35 millones de visitantes.
Asimismo, el Banco Central indicó que los ingresos de divisas generados por IED, remesas, turismo y exportaciones «superaron los US$13,400 millones en el período», unos US$1,400 millones más que en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.