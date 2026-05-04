Para el cierre de 2026, el Banco Central proyecta que la inversión directa extranjera se ubique en torno a US$5,200 millones, pese a los riesgos globales a la baja identificados por la Untacd.

La inversión extranjera directa (IED) alcanzó en República Dominicana los US$1,536.7 millones al cierre del primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 6.4 %, equivalente a un aumento absoluto de US$92.2 millones en comparación con igual período de 2025, de acuerdo al Banco Central dominicano (BCRD).

El organismo destacó que más de dos terceras partes de estos flujos, equivalentes a US$1,046.3 millones, corresponden a nuevos aportes de capital por parte de inversionistas, reflejando la confianza en la economía local.

El desempeño de la IED ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y tendencias hacia la fragmentación, advertidas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Untacd), señala el BCRD.

No obstante, el país ha mantenido su capacidad de atracción gracias a fundamentos como estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales e infraestructura moderna.

«La inversión que ingresa al país se sustenta en fundamentos internos sólidos: paz social sostenida, estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales, infraestructuras modernas, telecomunicaciones avanzadas y apoyo gubernamental a la inversión extranjera directa», afirma la entidad.

Inversión por sectores

Por sectores, el informe señala que el turismo (22.5 %) y la energía (22.2 %) concentraron cerca de la mitad de los flujos de IED. La minería representó un 17.8 %, impulsada por mayores niveles de producción y precios internacionales favorables, mientras que el desarrollo inmobiliario captó un 14.8 %, vinculado al crecimiento del turismo.

Para el cierre de 2026, el Banco Central proyecta que la inversión directa extranjera se ubique en torno a US$5,200 millones, pese a los riesgos globales a la baja identificados por la Untacd.

Gráfica presentada por el BCRD en su informe sobre el flujo de inversión por actividad económica.

En el frente externo, la entidad reportó un desempeño positivo en otras variables clave. Las exportaciones totales sumaron US$4,194.5 millones entre enero y marzo, con un crecimiento interanual de 17.5 %. Dentro de estas, las exportaciones de oro alcanzaron US$738.1 millones, un aumento de 91.4 %, favorecidas por mejores niveles de producción y altos precios internacionales. Las zonas francas registraron US$2,078.4 millones, con un alza de 4.6 %.

El turismo también mostró un fuerte dinamismo, con ingresos por US$3,909.7 millones en el primer trimestre, un incremento de 20.2 % interanual, impulsado por la llegada de más de 3.35 millones de visitantes.

Asimismo, el Banco Central indicó que los ingresos de divisas generados por IED, remesas, turismo y exportaciones «superaron los US$13,400 millones en el período», unos US$1,400 millones más que en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.