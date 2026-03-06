Colegio de Abogados pide al Presidente Abinader preste atención demanda de los agrónomos

Santo Domingo.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó su respaldo y solidaridad con la lucha que impulsa la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) en favor de los agrónomos del país.

El apoyo fue manifestado por el presidente del gremio de abogados, Trajano Potentini, quien expresó la solidaridad del sector jurídico con las reivindicaciones del área agropecuaria. Asimismo, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que atienda las demandas de los profesionales agropecuarios y contribuya a llevar paz y armonía a un sector clave para el desarrollo nacional y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

De su lado, el presidente de la ANPA, Tito Hernández, agradeció el respaldo del Colegio de Abogados y afirmó que la organización se siente cada día más fortalecida por el apoyo de distintos sectores de la sociedad dominicana.

Hernández reiteró que la lucha de la ANPA es de carácter gremial y reivindicativo, y aseguró que continuará llevándose al seno del pueblo dominicano, incorporando a sectores populares, campesinos y sociales que comparten la causa de dignificar a los profesionales agropecuarios.

El dirigente gremial recordó que, como parte de las consultas con el liderazgo nacional, la ANPA ha sostenido encuentros con los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes han manifestado su respaldo a las demandas del sector.

Asimismo, el gremio ha mantenido reuniones con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado; con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo; y con el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña.

Hernández informó que en las próximas semanas la ANPA continuará realizando encuentros con centrales de trabajadores, organizaciones campesinas y otros sectores sociales, con el objetivo de ampliar el respaldo nacional a las demandas de los profesionales agropecuarios.