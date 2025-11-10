PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Hay un empresario en NY y/o RD que ha iniciado contacto, tanto en RD como en NY y otros estados de USA para que le acompañen con el coro de «vuelve y vuelve».

Es tradición en él esa expresión, nos informó una prestante dama, muy ligada a los asuntos gubernamentales. Pidió no ser identificada.

Pero el llamado empresario de multi negocios, que le habla a los incautos desaciertos del presidente Luis Abinader, pero en el fondo de su alma subyace el «vuelve y vuelve» y quiere ser el primero, el paladín, el aladid, el héroe, el cabecilla de «4 más» a favor del turco, diiicen.

La dama no quiso identificar a su amigo ni que la identifiquen, pero los dominicanos sabrán quien es porque en breve tiempo todo saldrá a la luz pública.

Diiicen que hasta el emblema del movimiento ya fue diseñado «ABINADER DECIDE» porque él es de los que cree que el presidente Abinader, ante tantos aspirantes presidenciales y el desbarajuste político que se avecina en el PRM, el mandatario aplicará la misma fórmula que Peña Gómez cuando ante el desbarajuste entre los tantos aspirante a la sindicatura proclamó «yo soy el candidato a síndico», por eso habrá consenso en el PRM para escoger (los de Abinader) en los puestos de dirección de la organización, diiicen.

Exdirigente reformista respalda a Francisco Roa y expresa apoyo a Abinader

Una otra dirigente del PRSC, que pidió reserva de su identidad, manifestó a Entérate NY su respaldo al exdirigente reformista Francisco Roa por su defensa pública al presidente Luis Abinader.

El dirigente envió un video para sustentar su postura: https://www.youtube.com/watch?v=l6roxKaG0CM

Choque de estilos en el consulado RD-NY: cambios de Chú Vásquez reavivan comparaciones con la gestión de Eligio Jáquez

El ex cónsul Eligio Jáquez, vicepresidente nacional del PRM y miembro de la Dirección Ejecutiva, estuvo recientemente en EE.UU.

Aunque el actual cónsul, Jesús “Chú” Vásquez, había prometido continuidad a la política consular de Jáquez, diversos sectores aseguran que ha revertido gran parte de su gestión, incluido el cierre de oficinas satélites que facilitaban trámites a la diáspora.

Pese a alegar que se trataba de órdenes del Departamento de Estado, abrió dos nuevas oficinas en Brooklyn y El Bronx. Jáquez visitó a Chú, quien aprovechó para pedirle asesoría sobre métodos de conexión comunitaria.

Gira de Eligio Jáquez incluye NJ, reuniones políticas y contactos comunitarios

Antes de viajar a Miami, Jáquez visitó al cónsul en Nueva Jersey, José Santana (Bertico), y sostuvo encuentros con familiares, enfermos, dirigentes de la seccional y líderes de la circunscripción 1-USA.

Se comenta que discutieron la creación de una nueva directiva por consenso, en lugar de una convención.

Mientras tanto, el PRM en NY realizó el taller “Verifícate Perremeísta” como parte del proceso de fortalecimiento de su padrón.

Fuertes críticas internas en FP-USA por ascenso de Lady Laura Fernández

Dirigentes de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1-USA rechazaron la designación de Lady Laura Fernández en la Dirección Política (DP), calificándola como una decisión “unilateral” y “humillante”.

Destacan que Fernández ha aspirado en múltiples ocasiones —a la DP, a diputada y en el congreso interno— sin resultar electa. También critica su ausencia en actividades recientes encabezadas por Leonel Fernández.

Señalan concentración de poder en matrimonio Fernández–Rodríguez dentro de FP-USA

Dirigentes aseguran que la Fuerza del Pueblo ha concentrado el poder político de la circunscripción 1-USA en la pareja conformada por Lady Laura Fernández (DP) y el exdiputado Alfredo Rodríguez, presidente de la circunscripción.

Algunos consideran que esta estructura coloca todo el control en manos de dos personas, desde la orientación política hasta los recursos operativos del partido.

Convocan reunión virtual en FP-USA para discutir “decisión humillante” sobre la DP

Simpatizantes de la FP que se identifican como “leoncitos” consideran que la designación de Lady Laura en la Dirección Política es una afrenta y convocaron a una reunión virtual para discutir su descontento.

La invitación circula con símbolos del Che Guevara y de la Justicia, y está firmada por el ex cónsul Dominico Cabral.

Autoridades de EE.UU. recuerdan a extranjeros obligación de registrarse según la Ley INA

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró que los extranjeros mayores de 14 años que permanecieron en EE.UU. por más de 30 días deben registrarse y someterse a una toma de huellas, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Más información: https://www.uscis.gov/alienregistration

Patria Frías Colón: primera dominicana en llegar a la Corte Suprema de NY para Brooklyn

La magistrada Patria Frías Colón, elegida en 2022, ha ocupado importantes roles en el sistema judicial de Nueva York, incluyendo el Tribunal de Familia y el Tribunal Civil. Su trayectoria legal y académica la posiciona como un referente dominicano en el exterior.

Conozca sus derechos al visitar RD: El Defensor del Pueblo en RD, Pablo Ulloa, ofrecerá la importante conferencia «Conozca sus derechos al visitar RD», dirigida a los dominicanos residentes en el exterior.

Será este domingo 16, a partir de las 6:00 pm. en los salones de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, próximo a la calle 175, en El Bronx. Ha despertado interés en la comunidad.

El propio Ulloa ha manifestado que la «Constitución Dominicana» garantiza la nacionalidad, identidad, protección consular y el acceso a los servicios públicos, destacando que «ser dominicano no se detiene en el aeropuerto», sino que representa una condición de dignidad que el Estado tiene la obligación de proteger dentro y fuera de sus fronteras.

Debido a la importancia del encuentro, se exhorta a los dominicanos asistir a la misma junto a familiares, amigos y relacionados, por la importancia que reviste para provecho personal. Patrocinio comunitario de Corporación High Class.

Fundación Solución Nacional (SOLN). Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis). Seccional del Colegio Dominicano de Periodistas, y Noticias en Portada. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=qY79Q8n2pEc

B-21 Raider: el nuevo bombardero furtivo de EE.UU. con capacidad nuclear

El B-21 Raider es un bombardero de largo alcance diseñado para portar armamento convencional y nuclear, con capacidad de vuelo superior a 11.000 km sin recarga.

El costo estimado del programa total supera los 200 mil millones de dólares.

OMS alerta sobre la meningitis: enfermedad rápida y potencialmente mortal

La meningitis puede producir fiebre súbita, dolor de cabeza intenso, vómitos y rigidez del cuello.

Cada año provoca aproximadamente 236 mil muertes en el mundo.

Familias de bajos ingresos podrían recibir ayuda para pagar energía en EE.UU.

El programa LIHEAP ofrece asistencia económica para cubrir facturas de electricidad o calefacción.

Más información: https://acf.gov/

Palabra del día: “Afrenta”

“Afrenta” significa vergüenza o deshonra causada por un hecho o dicho

Frase del día

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”: significa que es más fácil hablar que cumplir.

Economía

Titular: Dólar y euro en el mercado dominicano este domingo 9