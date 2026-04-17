Indicaron que los socavones han interrumpido por completo el tránsito vehicular entre los sectores Buenos Aires y Las Palmas de Herrera

Santo Domingo Oeste.– Residentes de la cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, denunciaron que viven en total abandono por parte de las autoridades municipales, en medio del deterioro progresivo de sus calles tras los recientes aguaceros.

Los comunitarios afirmaron que los hundimientos del pavimento han dejado al descubierto la crítica situación de la zona, evidenciando años de descuido en la infraestructura vial y el sistema de drenaje.

En ese sentido, responsabilizaron a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) por la falta de mantenimiento y planificación en el saneamiento pluvial, así como a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, a la que acusan de inacción, indiferencia y ausencia frente a un problema que, aseguran, pone en riesgo vidas humanas.

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Los residentes de Guajimía Indicaron que los socavones han interrumpido por completo el tránsito vehicular entre los sectores Buenos Aires y Las Palmas de Herrera, afectando la movilidad, el comercio y la rutina diaria de miles de personas.

Advirtieron además que varias viviendas se encuentran al borde del colapso, mientras las familias viven con temor ante el avance de los daños.

“Calles destruidas, intransitables y una comunidad abandonada a su suerte”, expresaron en un documento entregado a los medios de comunicación.