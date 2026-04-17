Policía Nacional reporta dos muertos tras colapso de pared en Las Palmas de Herrera

Santo Domingo.- La Policía Nacional informó el fallecimiento de dos hombres, tras recibir múltiples golpes luego de que una pared colapsara y les cayera encima mientras caminaban por la acera de la carretera Duarte Vieja, en el sector Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Las víctimas han sido identificadas de manera preliminar como Radhamés Rodríguez Sierra, de 60 años, y el joven Jhonatha López Ramírez, de 23.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 de la tarde de este viernes, lo que generó la rápida intervención de los organismos de emergencia.

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Al lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), quienes se encuentran a la espera del levantamiento oficial de los cuerpos por parte de las autoridades competentes.

El tránsito fue desviado de manera temporal en la carretera Duarte Vieja, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Las Palmas y José Arias (Papaterra), mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

La Policía Nacional informó que brinda asistencia en coordinación con las instituciones de respuesta ante emergencias.