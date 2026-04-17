La Junta Central Electoral (JCE) aclaró que la donación de órganos en el país es una decisión estrictamente voluntaria.

Santo Domingo.– La implementación de la nueva cédula de identidad ha generado inquietudes en la población, especialmente en torno a la supuesta inclusión automática como donante de órganos, una versión que autoridades califican como falsa.

La Junta Central Electoral (JCE) aclaró que la donación de órganos en el país es una decisión estrictamente voluntaria y que, en ningún caso, una persona es registrada como donante sin su consentimiento expreso.

Según explicó, para formar parte del registro de donante de órganos es necesario que el ciudadano lo solicite formalmente y cuente con la certificación correspondiente del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT), lo que garantiza que la decisión sea informada y debidamente documentada.

Asimismo, se precisó que esta información no aparece visible en la cédula física, como ha circulado en redes sociales. El estatus de donante se almacena de manera segura en los sistemas oficiales, respetando la confidencialidad de los datos personales.

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La JCE exhortó a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales y evitar la difusión de contenidos erróneos, al tiempo que recordó que desinformar también tiene consecuencias.

La nueva cédula, enfatizó la entidad, responde a estándares modernos de identificación, donde cada dato está protegido y responde únicamente a la voluntad del ciudadano.