Madrastra de Lindsay Lohan es arrestada por presunta agresión con cuchillo contra Michael Lohan

California.– La ciudadana Kate Major fue detenida esta semana en el estado de Texas, luego de un presunto altercado con su esposo separado, el empresario Michael Lohan, en un caso que ha generado amplia atención mediática.

De acuerdo con documentos judiciales citados por distintos medios internacionales, Major fue arrestada el martes y acusada de agresión a un miembro de su hogar. La denuncia señala que durante una discusión habría golpeado a Lohan en el rostro y lanzado un cuchillo dentado, el cual supuestamente le causó una lesión en el hombro.

Incidente vinculado a disputa por custodia

El hecho habría ocurrido en medio de un conflicto relacionado con la custodia de los dos hijos que la pareja comparte, de 13 y 11 años. Según reportes, la discusión escaló rápidamente durante un encuentro en el domicilio.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el altercado se habría originado cuando Lohan llegó a la vivienda, situación que habría provocado una reacción violenta por parte de Major.

Medidas judiciales y fianza Tras su detención, la acusada fue ingresada en la cárcel del condado de Harris, en Houston, donde se le fijó una fianza de 35.000 dólares. Las autoridades también impusieron condiciones estrictas para su posible liberación, incluyendo la prohibición de contacto con Michael Lohan, así como el consumo de alcohol, drogas o la posesión de armas. Además, un tribunal otorgó a Lohan una orden de protección de emergencia mientras avanza el proceso judicial.

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Historial de conflictos

El caso se suma a una relación marcada por episodios previos de tensiones legales entre ambos. Informes indican que la pareja ha estado involucrada en múltiples disputas en los últimos años, incluyendo acusaciones cruzadas de violencia doméstica.

En audiencias recientes, la defensa de Major alegó dificultades económicas y solicitó que sea declarada indigente, argumentando que podría perder su vivienda debido a la orden de alejamiento.

Proceso en desarrollo

Kate Major y Michael Lohan contrajeron matrimonio en 2014, aunque desde 2018 se encuentran separados de facto, según reportes.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades mantienen las restricciones impuestas por el tribunal y se esperan nuevas audiencias en las próximas semanas.