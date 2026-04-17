Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO), liderado por la investigadora Eva González Suárez, logró identificar el origen de los tumores en unas células híbridas que el equipo ha bautizado como «células infieles».

El estudio, que promete revolucionar la oncología de precisión, fue publicado en la prestigiosa revista Nature Communications.

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Hasta ahora, la comunidad científica sospechaba que el cáncer de mama nacía exclusivamente en las células luminales (las encargadas de producir leche).

Sin embargo, se ha descubierto que la presencia de esta proteína en las células basales (las que ayudan a expulsar la leche) provoca que estas pierdan su función original.

Al perder su identidad, se convierten en células que no son ni basales ni luminales, sino una mezcla de ambas: las «células infieles».

Es precisamente en este estado de «indeterminación» donde se originan todos los tipos de cáncer de mama, desde los hormonales hasta los más agresivos, como el triple negativo.

Gracias a este hallazgo, el CNIO ha desarrollado una firma genética capaz de distinguir qué lesiones precancerosas evolucionarán a un cáncer invasivo y cuáles no.

«Se está sobretratando a un número muy alto de mujeres», advierte Eva González Suárez.

Actualmente, el 20% de los diagnósticos detectan lesiones precancerosas. Aunque solo el 30% de ellas se convertirán en tumores reales, la medicina actual trata al 100% de las pacientes con protocolos de cáncer (cirugía, radioterapia o quimioterapia) ante la incertidumbre.

La nueva firma genética, ya probada en muestras humanas, permitiría identificar a ese 70% de mujeres que no necesitan tratamientos agresivos, transformando por completo la gestión de la enfermedad.