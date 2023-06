Comerciantes denuncian auge delincuencia SDO

La Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste (Fecosadoeste) denunció que los colmaderos de esa demarcación están con el “grito al cielo”, debido al aumento de la delincuencia.

El presidente de Fecosadoeste, Milciades Tejeda, hablando en nombre de los colmaderos, dijo que el problema de la inseguridad es tan grave que ya van varios colmaderos muertos en las últimas semanas, así como comercios en los que los delincuentes han penetrado llevándose una gran parte de las mercancías y dinero en efectivo.

Entre los comerciantes asesinados en el último mes citó a Nicolás Batista y Aleysi Ruiz Chalas.

Tejeda expresó que la falta de policías en las calles, la poca iluminación y cantidad de armas de fuego en manos de delincuentes han convertido ese municipio en “tierra de nadie”, obligando a los comerciantes a poner barrote de hierro en sus mostradores y a cerrar su puerta más temprano, situación que ha provocado la merma en sus ventas.

Consideró que es necesario que Santo Domingo Oeste sea intervenido militar mente para que vuelva la paz a ese municipio.

Por eso, el dirigente comercial le hizo un llamado presidente de la República, Luis Abinader y al director de la Policía Nacional, José Alberto Then, para que no dejen que los delincuentes se apoderen por completo de esa demarcación.

Recordó que la semana pasada se reunieron con el director de la Policía, encuentro en el que presentaron los casos de los comerciantes asesinados y víctimas de robo, pero aún no tienen repuesta.