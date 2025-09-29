NUEVA YORK.– La postemporada de las Grandes Ligas arranca este martes con las Series de Comodines, destacando el esperado enfrentamiento entre los históricos Yanquis y Medias Rojas, que vuelve a reunir la rivalidad más emblemática del béisbol.

Los Yanquis, líderes de la MLB en jonrones (274) y carreras anotadas (849), apoyados por Aaron Judge, candidato al Jugador Más Valioso, así como Giancarlo Stanton, Ben Rice y Cody Bellinger, buscarán imponerse ante el sólido picheo de Boston, encabezado por Garrett Crochet y el dominicano Brayan Bello. Por su parte, el mánager Aaron Boone confía en Max Fried y el cubano Carlos Rodón, con Aroldis Chapman como cerrador estelar, para frenar la ofensiva de los patirrojos.

Comienza la postemporada

En otro duelo de la Liga Americana, los Tigres de Detroit intentarán vengar su eliminación pasada frente a los Guardianes de Cleveland. Tarik Skubal abrirá por Detroit, mientras que los dirigidos por José Ramírez llegan en un gran momento, con 20 victorias en sus últimos 27 encuentros.

En la Liga Nacional, los Rojos de Cincinnati, con el dominicano Elly de la Cruz, buscarán sorprender a los Dodgers de Los Ángeles, liderados por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman. A pesar de que Cincinnati ganó solo uno de seis juegos frente a Los Ángeles en la temporada regular, el joven Hunter Greene tendrá la responsabilidad de contener a los poderosos bates del equipo angelino.

Finalmente, los Cachorros de Chicago regresan a la postemporada tras cuatro años y se medirán a los Padres de San Diego, que cuentan con figuras como Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Luis Arráez. Los Cachorros, recuperando a Kyle Tucker, buscarán imponerse con apoyo de sus jóvenes promesas Pete Crow-Armstrong y Seiya Suzuki, mientras los Padres confían en sus lanzadores Nick Pivetta, Michael King y Yu Darvish, y un bullpen sólido liderado por Robert Suárez y Mason Miller.

Con estos duelos, la postemporada promete emoción, rivalidades históricas y enfrentamientos llenos de poder y estrategia en busca de un lugar en la Serie Mundial.