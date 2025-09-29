MIAMI.— El colapso de los Mets de 2025 podría ser el peor en la historia del equipo y uno de los peores en la historia del béisbol. Se adjuntará al currículum de cada jugador y miembro del personal.

También garantizará que el club del próximo año no sea igual al de este año.

“Esa es parte de la razón por la que esto es tan malo”, dijo Francisco Lindor tras la demoledora derrota de 4-0 ante los Marlins en el LoanDepot Park el domingo. “Porque pase lo que pase, el equipo va a ser diferente. Hay muchos buenos jugadores aquí”. Puedes leer: Pete Alonso a un jonrón del récord, pero los Guardians se imponen

La lista de tareas por hacer fuera de temporada comenzará con determinar el futuro de Pete Alonso, quien dijo que rescindirá su contrato, y Edwin Díaz, quien dijo que considerará rescindir el suyo.

Alonso se embarcará en una segunda ronda de agencia libre que espera sea más fructífera que su primera, que se convirtió en una experiencia prolongada que terminó con lo que equivalió a un contrato almohada de 30 millones de dólares para 2025.

Para Alonso, aunque no para su equipo, esta temporada fue un éxito personal. Estableció la marca histórica de jonrones de la franquicia.

Se recuperó de un 2024 mediocre y registró su mejor OPS (.871) desde su temporada de novato. Conectó 38 jonrones e impulsó 126 carreras.

Por: Mark W. Sánchez

New York Post