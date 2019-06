El tranque que ha impedido aplicar un aumento salarial en el sector privado es debido a la irresponsabilidad de los empresarios que no han presentado una propuesta formal a los representantes de los trabajadores, afirmó este jueves el director del Comité Nacional de Salarios (CNS).

El licenciado Félix Hidalgo dijo que no se ha producido ninguna decisión de alza salarial, porque los patronos se han obstinado en la tesis de que para discutir el reajuste se debe primero reclasificar las empresas.

Hidalgo señaló que a la fecha, los empleadores sólo han presentado una propuesta de incremento salarial de 10 por ciento y las centrales sindicales de 30% la redujeron a un 25%.

“Sin embargo, los empresarios de manera irresponsable sólo han presentado una hojita con el 10% y pidiendo la reclasificación, pero no la han hecho formal, como la sometieron las centrales sindicales”, apuntó.

El director del CNS expuso que “ellos argumentan que han hecho todo lo posible para que haya una solución y que el Gobierno no ha tomado medida, pero lo único que han hecho los empleadores es dar un número, un 10% y decir que si no se reclasifican las empresas ‘hablaremos con fulanos o hacemos una vigilia frente al Palacio o un paro en nuestras empresas’, y eso es una acción irresponsable”.

“Empero, los empresarios no han convencido al CNS con su propuesta respeto al impacto que tendría la reclasificación de las empresas, decisión que quieren que se haga a la carrera, además de que no han presentado ningún estudio de impacto”.

El funcionario calificó de “irrespeto” la ausencia de los trabajadores a la convocatoria del CNS, y garantizó que el organismo que preside “actuará equilibrado y no tomaremos decisiones impulsivas o por incomodidad, y cuando se aplique deberán estar en la mesa del diálogo todas las partes para acordar el alza salarial”.

Hidalgo reveló que a pesar de que los trabajadores no se presentaron a la reunión del Comité de Salarios, los empleadores solicitaron que se reunieran y conocieran el tema, “pero no existe precedentes de que cuando hay una parte ausente se tome la decisión de tomar una medida, porque sería eso injusto ni favorable para las partes”.

Refirió que la posición de los empresarios es que en una misma resolución se contemple el aumento salarial y la reclasificación de empresas, “pero en ese tema es que está lo peligroso, ya que sería el movimiento de los umbrales, la actualización de los montos que se utilizarían para definir cuanto debe pagar de salarios una empresa, lo que puede constituirse en una regresión salaria, como lo sospechan los trabajadores”.

Según explicó, con una reclasificación, una em presa puede pagar a un empleado 15,447, y con una reclasificación y un diseño salarial mal hecho pueden justificar y pagar un salario menor, o desahuciar un trabajador para luego contratar un nuevo trabajador con menos paga.

Hidalgo adelantó que el Comité de Salarios tiene una propuesta de alza salarial superior al 10% hecho por el sector privado, y por debajo del 25% realizado por sindicalistas.

“Lo que sí nos preocupa es actualizar los umbrales de reclasificación, cuando el sector empleador no ha depositado los documentos evidentes que nos haga entender que eso no significará una regresión salarial, y lo único que hacen los empresarios es presionar para que tomemos una decisión, en base a una hojita que nos han entregado de manera informal”, expuso.

Igualmente deploró que empleadores de Mipymes, amenacen con realizar paros si aumentan los salarios, “y con eso están presionando al Gobierno para que tome una decisión sobre una medida que no han sabido sustentar de manera responsables, como es la reclasificación que arrojará un impacto negativo a nivel económico ya que afectará a miles de trabajadores”.

El Dato

Que no manipulen

El CNS advierte no se dejará manipular ni presionar de ningún sector y dice tomará una decisión que no afecte a patronos ni a trabajadores.