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Cómo hidratar el pelo en pausa y devolverle su brillo natural

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Cómo hidratar el pelo en pausa y devolverle su brillo natural

El cabello también necesita descansar. Muchas personas optan por “poner el pelo en pausa”, evitando procesos químicos, calor excesivo o peinados agresivos para permitir que recupere su fuerza natural. Sin embargo, durante este proceso es fundamental mantener una rutina de hidratación adecuada.

Los especialistas recomiendan utilizar mascarillas hidratantes al menos dos veces por semana, preferiblemente con ingredientes como aloe vera, aceite de coco, aguacate o manteca de karité.

Estos componentes ayudan a nutrir la fibra capilar y a combatir la resequedad.Además, se aconseja reducir el uso de planchas y secadores, ya que el calor constante debilita el cabello y provoca quiebre.

También es importante beber suficiente agua y mantener una alimentación rica en vitaminas y proteínas, ya que la salud capilar comienza desde el interior.

Otro paso clave es proteger el pelo durante la noche con pañuelos o fundas de satén, evitando el frizz y la fricción que dañan las hebras.

Expertos aseguran que con paciencia y cuidados constantes, el cabello puede recuperar su brillo, suavidad y fortaleza de manera natural.

TEMAS: #Cabello maltratado#Pelo#Pelo en pausa
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.