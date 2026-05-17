Santo Domingo Este.– Una mujer fue asesinada la mañana de este domingo en el sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este, en un hecho que es investigado por las autoridades como un presunto feminicidio.

La víctima fue identificada como Indira Carolina Beltré, de 33 años, mientras que el presunto autor del crimen, Camilo Rodríguez, de 50 años, se encuentra prófugo, de acuerdo con las informaciones preliminares.

El hecho ocurrió en la calle Duarte, Peatón 7, donde miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

El crimen ha causado consternación entre los residentes de la comunidad, quienes expresaron su preocupación por este nuevo caso de violencia contra la mujer.

Las autoridades informaron que profundizan las pesquisas para dar con el paradero del presunto responsable y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.