Carolina Mejía afirma que será la próxima presidenta de República Dominicana en acto del PRM

Barahona. – La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, encabezó este domingo un multitudinario encuentro regional en Barahona, donde presentó la rendición de cuentas de sus ocho años al frente de la Secretaría General del partido y reafirmó su compromiso con la continuidad y profundización del cambio impulsado por el presidente Luis Abinader.

La actividad reunió a dirigentes y militantes perremeístas de las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales, como parte del recorrido nacional que realiza Carolina Mejía para presentar los resultados del trabajo político y organizativo desarrollado durante los últimos años.

En el acto participaron aproximadamente 30 regidores y vocales, siete diputados y más de una decena de alcaldes y directores de distritos municipales de la región Sur, quienes manifestaron su respaldo a su proyecto presidencial.

Durante su intervención, Carolina Mejia destacó que el crecimiento del PRM ha sido el resultado del trabajo conjunto de toda la dirigencia y la militancia del partido.

“Eso no lo hizo una sola persona. Lo hicimos juntos. Lo hicieron ustedes”, expresó al resaltar la consolidación del PRM como principal fuerza política del país, con amplia representación en alcaldías, el Senado, la Cámara de Diputados y estructuras territoriales.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo cuando Carolina Mejía proclamó oficialmente sus aspiraciones presidenciales.

“Hoy quiero decirles desde aquí, con absoluta claridad, que seré la candidata presidencial del PRM. Y Dios mediante, con el apoyo de todos ustedes, en el 2028 seré la presidenta de nuestro país”, afirmó.

La dirigente política aseguró que su aspiración no responde a intereses personales, sino al compromiso de continuar transformando la República Dominicana y ampliar las oportunidades para las familias dominicanas.

“Parte de lo que haré ya lo demostré en el Distrito Nacional. Lugares abandonados durante décadas los transformamos. Recuperamos calles, espacios públicos, plazas y parques. Llevamos orden donde no lo había y devolvimos dignidad a sectores que durante años fueron olvidados”, expresó.

Amplia representación del Sur

La actividad contó con una amplia representación de dirigentes políticos, legisladores, alcaldes y autoridades de toda la región Sur.

Por la provincia de Azua estuvieron presentes la senadora Lía Díaz; el exsenador César Díaz Filpo; Ángel Ogando; Manuela Ortiz, alcaldesa de Estebanía; Alberto Beltré, alcalde de Tábara Arriba; Carlos Ramírez, presidente provincial del PRM; y Julio Ramírez, presidente municipal del partido.

Por Peravia participaron el diputado Willy Sánchez, coordinador general de campaña provincial; Rafael Sotokilo, director ejecutivo provincial de campaña; Jorge Guerrero; y el doctor Leo Peña.

En representación de Bahoruco estuvieron presentes el diputado Juan Bolívar Cuevas; Eudy Salvador, alcalde de Galván; Moraima Jiménez, vicealcaldesa de Galván; y José Sena, director ejecutivo provincial.

Por San José de Ocoa participaron Fausto Escarramán, coordinador provincial de C28; Wilkins Marines, director ejecutivo de C28; Fernando Castillo, alcalde de San José de Ocoa; y el diputado Ángel Pire Sánchez.

La provincia Pedernales estuvo representada por Efraín Hirujo, coordinador provincial; y Edirda de Óleo, gobernadora provincial. Mientras que por Elías Piña participaron el senador Johnson Encarnación; Johnny Valenzuela; y Omar Gómez, alcalde de Juan Santiago.

Por San Cristóbal asistieron Pura Casilla, gobernadora provincial; Osvaldo Rodríguez, alcalde de Bajos de Haina; la diputada Jacqueline Montero; Enrique González, secretario general provincial del PRM; Jorge Hiche; Maiker Morel, presidente provincial de la Juventud; y Eddy Montás, subadministrador del Banco Agrícola.

La delegación de San Juan estuvo integrada por el diputado Frank Ramírez; David Herrera, director de INESPRE; Eulalio Ramírez, director ejecutivo Sur del proyecto presidencial; Ana María Castillo, gobernadora provincial; Ruso Arias; Enercido Corcino “Bimbilo”; Domingo Suzaña, alcalde de Bohechío; Fabiana Tapia, exdiputada; y Edwin Cáceres.

Por Barahona participaron Edgar Féliz, presidente provincial del PRM; Tavito Suberví, director de INDESUR; Oneida Féliz, gobernadora provincial; Dorka Orquídea González; y Rolbik Urbaez, alcalde de Cabral.

Mientras que por Independencia estuvieron presentes la diputada Hermes José; la exsenadora Melania Salvador; y Magdalena Matos.