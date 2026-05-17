Santo Domingo Este.– La Policía Nacional informó este domingo el apresamiento de Camilo Rodríguez, de 52 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, ocurrido en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que Rodríguez fue capturado en el sector Riviera del Caribe, como resultado de labores de inteligencia, búsqueda y seguimiento realizadas por agentes policiales.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre era activamente buscado por las autoridades tras presuntamente ocasionarle múltiples heridas de arma blanca a Beltré, en un hecho ocurrido la mañana de este domingo en una vivienda ubicada en el callejón 7 de la calle Duarte, en el referido sector.

El crimen, investigado como un presunto feminicidio, causó consternación entre los residentes de La Toronja.

La Policía Nacional indicó que Camilo Rodríguez será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.