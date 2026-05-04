Según Carlos Pimentel, laDGCP investiga el contrato de RD$29 millones para la pintura de autobuses de la OMSA.

Santo Domingo.– El director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas , Carlos Pimentel , confirmó que la institución investiga el proceso de contratación para trabajos de pintura de 31 autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, (Omsa), cuyo monto asciende a RD$29 millones.

Durante una entrevista trasnmitida en el DespiertaRD, del canal 13, conducida por los periodistas, Cristian Cabrera y Gilbert Guzmá, el funcionario explicó que la investigación fue iniciada de oficio tras denuncias difundidas en medios de comunicación y aseguró que hasta el momento no había recibido “ningún recurso ni nada formal” relacionado con el proceso de licitación.

No obstante, los documentos emitidos por la propia DGCP contradicen esa versión. Una comunicación fechada el 10 de abril de 2026 muestra que la entidad había recibido previamente una impugnación formal presentada por una de las empresas participantes, la cual solicitaba una revisión del procedimiento por supuestas irregularidades administrativas.

Según los documentos, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que la empresa reclamante constituía una “parte interesada” en el proceso, pese a que la Ley de Compras y Contrataciones reconoce el derecho de los oferentes a presentar recursos y reclamaciones en casos de posibles anomalías.

“Con la simple denuncia nosotros tenemos las facultades de apoderarnos de una investigación de oficio”, declaró Pimentel, mientras insistía en que la institución no había sido formalmente apoderada del caso. La licitación para pintar 31 autobuses de la Omsa genera debate sobre transparencia y supervisión pública.

Las revelaciones han generado nuevos cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo institucional del proceso de contratación relacionado con la rehabilitación de los autobuses de la Omsa, así como sobre la actuación de los organismos responsables de supervisar las compras públicas.