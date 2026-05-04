Santo Domingo. –El Ministerio de Educación convocó a 78,472 maestros públicos del país para medir sus capacidades en las aulas, en la sexta fase de la Evaluación de Desempeño Docente (RDD), que iniciará mañana martes, 5 de este mes.

Segundo grupo a examinar está integrado por 5,800 maestros públicos, en el territorio nacional y serán examinados en la primera semana de junio de este año.

La sexta fase es uno de los componentes más importantes de la EDD, porque en las misma los profesores evaluados deben acumular un máximo de 50 puntos.

Además, permitirá valorar el desempeño docente en condiciones reales de aula.

Los profesores fueron convocados por el Ministerio de Educación a través de sus correos electrónicos institucionales.

A través de diferentes canales los maestros públicos fueron advertidos de que debían enviar, a través de la Internet, la planificación de sus clases 48 horas antes de iniciar el proceso.

En la actividad de mañana participarán más de 1,600 pares evaluadores, seleccionados mediante un proceso técnico que incluyó verificación de credenciales, experiencia profesional, entrenamiento especializado y ejercicios de calibración.

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La fase de observación de clases consiste en la evaluación directa de la práctica docente en el aula, mediante la recopilación de evidencias objetivas sobre la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente dijo que el rol de los evaluadores es estrictamente técnico y se fundamenta en la observación objetiva del desarrollo de la clase, sin intervenir en la dinámica pedagógica, utilizando instrumentos estandarizados que garantizan la trazabilidad y transparencia del proceso.

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Como parte de la preparación, el Ministerio de Educación desarrolló un proceso de formación de varios meses orientado a asegurar rigor, calidad y homogeneidad en la aplicación de la evaluación.

Asimismo, recordó que los pares evaluadores, que son todos técnicos docentes, suscribieron compromisos formales de confidencialidad, ética y cumplimiento del proceso, y que el ejercicio de estas funciones constituye una responsabilidad institucional, cuya inobservancia conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes.

El Ministerio de Educación reiteró que esta fase representa un hito dentro del proceso evaluativo y reafirmó su compromiso de continuar su ejecución conforme a lo establecido, como parte de una política orientada al fortalecimiento de la calidad educativa.