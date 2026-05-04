Los Knicks llegan como favoritos por su dominio reciente, pero los 76ers, impulsados por su remontada ante Boston, buscarán dar la sorpresa en una serie que promete alta intensidad.

NEW YORK Post.- Los New York Knicks no esperaban enfrentar a los Philadelphia 76ers en la segunda ronda de los playoffs, pero la eliminación de los Boston Celtics tras desperdiciar una ventaja de 3-1 cambió el panorama en la Conferencia Este.

En el papel, los Knicks son favoritos, respaldados por su dominio en la primera ronda. Sin embargo, los 76ers llegan en gran momento, tras ganar tres partidos consecutivos y sellar su clasificación.

Filadelfia cuenta con una plantilla de alto nivel encabezada por Joel Embiid y Tyrese Maxey, además de Paul George y un sólido banquillo. La principal duda pasa por la salud de sus figuras en una serie exigente.

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Claves de la serie

Nueva York lideró la NBA en diferencial de puntos en la primera ronda, impulsados por una dominante actuación en su último partido ante Atlanta. Aun sin ese resultado, se mantuvieron entre los mejores en eficiencia neta.

Por su parte, los 76ers mejoraron notablemente en el cierre de su serie anterior, especialmente en el control del balón, con apenas 10.7 pérdidas por partido.

Nueva York también destaca en defensa, forzando 8.8 robos por encuentro, uno de los registros más altos entre los equipos aún en competencia.

La serie, en gran medida, dependerá de si el repunte de Filadelfia es sostenible y si Embiid puede mantenerse saludable.

Karl Towns pudiera ser determinante para los Knicks frenando a Joel Embiid.

Análisis y predicciones de expertos

Stefan Bondy:

Los 76ers carecen de profundidad en el banquillo y presentan dudas físicas con Embiid y Paul George. Nueva York viene de dominar el cierre de la primera ronda, y ese impulso debería mantenerse.

Predicción: Knicks en 5.

Zach Braziller:

Filadelfia podría sentir el desgaste tras una serie larga. La profundidad y fortaleza interior de los Knicks marcarán la diferencia.

Predicción: Knicks en 6.

Jared Schwartz:

El talento de los 76ers es comparable, pero los Knicks tienen mayor equilibrio ofensivo y profundidad, además de llegar en mejor forma.

Predicción: Nueva York en 6.

Mike Vaccaro:

Se espera una serie competitiva, con gran nivel ofensivo. Si Embiid mantiene su rendimiento, podría extenderse.

Predicción: Knicks en 7.