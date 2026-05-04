Frente Amplio y Alianza país recuerdan a Mauricio Baéz

Santo Domingo. – Los partidos Frente Amplio y Alianza País homenajearon realizaron hoy al líder obrero Mauricio Báez, en el 140 aniversario del Día Internacional de los Trabajadores y exigieron al Gobierno derechos laborales, la cesantía, aumentos de los salarios, la salud pública de calidad y una reforma integral de la seguridad social.

El acto a Mauricio Báez estuvo encabezado por María Teresa Cabrera y Guillermo Moreno, líderes del Frente Amplio y Alianza País.

La actividad fue realizada en el busto en honor a Mauricio Báez, en avenida San Martín, donde los participantes destacaron el legado del histórico líder obrero.

“Si estuviera físicamente vivo hoy, estaría en la primera fila de lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como por una seguridad social pública, solidaria, universal y centrada en derechos”, afirmaron.

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Señalaron que la seguridad social no puede seguir siendo asistencialista, como un simple servicio, sino como un derecho humano fundamental y un mecanismo de protección financiera para las familias frente a la vejez, la enfermedad, la discapacidad, la maternidad, la infancia, los riesgos laborales y otras situaciones que afectan la vida de la población.

Indicaron que el modelo de seguridad social en el país prioriza las ganancias, el equilibrio financiero del negocio y la acumulación de riqueza de los dueños del negocio, en lugar de colocar en el centro las necesidades reales de la población afiliada.

Advirtieron que, mientras las AFP acumulan grandes ganancias y gastos operacionales, los trabajadores y trabajadoras no tienen garantizada una pensión digna, aún después de décadas de cotización.

“Mientras tanto, la promesa de una pensión digna sigue sin cumplirse”, manifestaron

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