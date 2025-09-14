El decreto sobre las compras sin licitación en el sector eléctrico ha generado un avispero. Parece palo si bogas y palo si no bogas.

La justicia brasileña se planta a Donald Trump con la condena por tentativa golpista al expresidente Jair Bolsonaro. Buen ejemplo. ¿Verdad?

Citan irregularidades por más de 4,588 millones de pesos en mantenimiento de infraestructura escolar en la gestión de Ángel Hernández. ¿Qué les parece?

Sobre los casos de corrupción que se investigan la oposición prefiere guardar silencio. ¿Será porque los bomberos no pisan la manguera?

Aunque sea mucho pedir, sería bueno saber cómo ingresaron al país los 150 haitianos ilegales detenidos por el Ejército en Mao. ¿O no?

Las compras representan el 32 % de los más de 158 mil millones de pesos contratados por el Gobierno en este año. ¿Alguna inquietud?

El consultor jurídico Antoliano Peralta Romero habla como un potencial próximo ministro de Justicia. ¿Lo han notado?

El presidente de España ha sacado la cara por Europa frente al genocidio de Israel en Gaza y las intimidaciones de Trump. ¿De acuerdo?