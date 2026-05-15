PITTSBURGH, Sport Illustrate.- Los Pittsburgh Pirates llevaban tiempo buscando mayor producción ofensiva desde la receptoría y finalmente encontraron una respuesta en Endy Rodríguez.

El receptor dominicano debutó como titular detrás del plato en la temporada 2026 y fue pieza clave en la victoria 7-2 sobre los Colorado Rockies en el PNC Park, resultado con el que los Pirates aseguraron la serie.

Puedes leer: Rodríguez vino trabajar fuerte

Rodríguez conectó dos dobles y negoció una base por bolas, además de trabajar con cinco lanzadores distintos de Pittsburgh, destacándose tanto ofensiva como defensivamente.

En la segunda entrada, el ambidiestro castigó un slider del derecho Chase Dollander y envió la pelota hasta la pared del jardín derecho para abrir el episodio con un doble. Luego, en el tercer inning, disparó un sencillo con las bases llenas que remolcó dos carreras y amplió la ventaja de los Pirates a 5-0.

“Golpea la pelota donde no haya nadie”, expresó Rodríguez tras el encuentro. “Esa es la mejor sensación que tenemos en este deporte”.

Además de su aporte ofensivo, Rodríguez tuvo la responsabilidad de manejar un cuerpo de lanzadores poco habitual. Pittsburgh utilizó al zurdo Mason Montgomery como opener, seguido por Evan Sisk, antes de darle paso al abridor Carmen Mlodzinski, quien trabajó cinco entradas. Luego desfilaron Dennis Santana y Yohan Ramírez para completar el triunfo.

El dirigente Don Kelly elogió el trabajo del receptor dominicano.

“Creo que Endy hizo un gran trabajo recibiendo y dirigiendo el juego. Todos esos muchachos tienen repertorios diferentes”, señaló Kelly.

Rodríguez, considerado uno de los principales prospectos de Pittsburgh en 2023, ha visto frenado su desarrollo por múltiples lesiones. El dominicano se perdió toda la campaña de 2024 tras someterse a una cirugía reconstructiva del ligamento colateral cubital y apenas disputó 18 partidos en 2025 debido a problemas en el nervio cubital.

Durante su ausencia surgieron otros talentos en la organización, como Paul Skenes, Jared Jones y Henry Davis, quien también ha recibido oportunidades detrás del plato.

Ahora, Rodríguez busca abrirse espacio nuevamente y demostrar el potencial ofensivo que proyectaba la franquicia.