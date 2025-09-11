Barahona.- Residentes de la comunidad de Fondo Negro, en el municipio Vicente Noble, provincia Barahona, exigen una intervención inmediata por parte del Ministerio de Educación ante el deterioro estructural del Centro Educativo Juan Lucas Feliz, donde el hundimiento del piso en varias aulas pone en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Comunidad de Fondo Negro

El plantel, que pertenece al Distrito Educativo 01-05, se encuentra en condiciones críticas que han sido denunciadas reiteradamente por autoridades educativas locales sin que hasta el momento se hayan tomado acciones concretas.

Puedes leer: Abinader prioriza la recuperación de ríos Ozama e Isabela

ADP denuncia falta de respuesta institucional

Mauricio Méndez, presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Vicente Noble, ha alertado en múltiples ocasiones sobre la situación, señalando que los pisos agrietados y hundidos comprometen gravemente la integridad física de quienes asisten diariamente al centro.

Según Méndez, a pesar de las reiteradas solicitudes, ninguna autoridad del Ministerio de Educación ha acudido al lugar para realizar un levantamiento técnico que permita evaluar el alcance del daño y definir un plan de intervención.

Riesgo inminente y llamado a las autoridades

La comunidad educativa advierte que el riesgo es inminente, especialmente con el inicio del nuevo año escolar, lo que agrava la preocupación de padres, madres y tutores que temen por la vida de sus hijos e hijas.

Organizaciones locales y representantes comunitarios demandan que el Ministerio de Educación asuma con urgencia su responsabilidad, enviando una comisión técnica para inspeccionar el plantel, determinar la magnitud de los daños y ofrecer una solución definitiva.