El volumen de multas impuesto por la COBA durante enero-marzo de 2026 representa un incremento absoluto de 213 sanciones en comparación con las 166 registradas en el mismo período de 2025.

En los primeros tres meses de este año, la Dirección Control Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) realizó más de 65,000 supervisiones a establecimientos, de los cuales cerca de 400 fueron sancionados por violar las normativas, de acuerdo a datos del Ministerio de Interior y Policía, que preside Faride Raful.

De acuerdo con los datos, entre enero y marzo de 2026 se realizaron 65,018 supervisiones, lo que representa un aumento absoluto de 3,996 respecto a las 61,022 ejecutadas en el mismo período de 2025, equivalente a un crecimiento de 6.5%. El mes de marzo concentró el mayor peso de operativos, con un 33.3 % del total.

En tanto que, a nivel territorial, la Región Cibao encabezó la cantidad de supervisiones con 22,964, seguida por Santo Domingo con 15,601, consolidándose ambas como las zonas de mayor actividad vigiladas por la COBA.

Durante el trimestre evaluado, las autoridades emitieron 1,167 notificaciones a establecimientos por incumplimiento de la normativa vigente sobre expendio de bebidas alcohólicas —principalmente la regulación de horarios establecida en la Ley 90-19 sobre prevención y control del consumo de alcohol en espacios públicos—.

Multas de la COBA se disparan

En el primer trimestre de 2026 se impusieron 379 sanciones a establecimientos por incumplir la normativa. Este volumen representa un incremento absoluto de 213 sanciones en comparación con las 166 registradas en el mismo período de 2025, equivalente a un crecimiento de 28.3 %, lo que evidencia un endurecimiento en la aplicación de medidas.

Por distribución mensual, enero concentró el mayor porcentaje de sanciones con 41.9 %, posicionándose como el mes de mayor intensidad en la imposición de multas y cierres por parte de la COBA.

Este comportamiento indica un inicio de año con operativos más rigurosos y una mayor fiscalización del cumplimiento de los horarios y condiciones de expendio de bebidas alcohólicas.

Tabla utilizada por el Ministerio de Interior y Policía en su reporte de actividad realizada por la COBA.

Sanciones por zonas

A nivel territorial, Santo Domingo lidera ampliamente con 148 sanciones, consolidándose como la demarcación con mayor cantidad de establecimientos penalizados, representando el 39 % del total nacional en 2026. Este resultado refleja tanto la alta concentración de negocios como una mayor vigilancia en esta zona.

En segundo lugar, la Región Norte registra 124 sanciones aplicadas por la COBA, destacándose como la demarcación con el crecimiento más acelerado al experimentar un incremento de 552.6 % respecto a 2025.

La Región Este reporta 55 sanciones, mostrando un crecimiento sostenido de 103.7 %, al duplicar su cifra en comparación con 2025. Este comportamiento indica un aumento progresivo en la fiscalización y en la detección de incumplimientos en esa zona.

En el caso de la Región Sur, se contabilizan 37 sanciones, con un incremento de 60.9 %, siendo la región con el crecimiento más moderado en comparación con las demás, aunque manteniendo una tendencia al alza.

El Distrito Nacional es la única demarcación que presenta una reducción en las multas, al pasar de 37 en 2025 a 15 en 2026, lo que equivale a una variación de -59.5 %. Esta disminución sugiere una mejora en el cumplimiento de la normativa o un cambio en la dinámica de supervisión en esa área por parte de esa unidad policial.