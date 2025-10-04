Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que, durante las primeras 12 horas del despliegue de la Operación “Garantía de Paz 2.0”, fueron apresados 34 delincuentes en flagrante delito y capturados tres prófugos de la justicia, como parte de un operativo simultáneo ejecutado en todo el territorio nacional.

El informe preliminar detalla que fueron depuradas 33,393 motocicletas, de las cuales 1,152 fueron retenidas por falta de documentación y dos recuperadas tras figurar como sustraídas. Asimismo, 18 vehículos fueron retenidos por irregularidades en sus documentos y uno sin placa.

Durante las acciones operativas, los agentes ocuparon 281 armas blancas, una pistola ilegal, otra retenida por falta de documentos y dos armas de fuego de fabricación artesanal, todas confiscadas con el objetivo de prevenir hechos violentos en las comunidades intervenidas.

Las autoridades también interceptaron a 91 extranjeros indocumentados, quienes fueron puestos bajo el control de las instancias correspondientes.

Coordinación interinstitucional

La Operación “Garantía de Paz 2.0” se desarrolla bajo una amplia coordinación interinstitucional, encabezada por la Policía Nacional junto al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos estatales.

El objetivo principal del operativo es fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar el libre esparcimiento de la población, mediante una acción conjunta en todo el país.

Acciones contra el microtráfico

En el componente antidrogas, las unidades operativas intervinieron 71 puntos de venta de sustancias controladas, donde fueron ocupadas 350 porciones de cocaína, 91 de marihuana y 14 de crack, además de dos hookahs y cinco balanzas utilizadas para el pesaje de drogas.

Jornada antirruidos y control de espacios públicos

Como parte del plan integral de convivencia pacífica, fueron incautadas seis máquinas tragamonedas instaladas de manera ilegal, junto a 12 bocinas, dos cajones y 28 “kitipos”, empleados en actividades que generaban contaminación sónica en distintos sectores del país.

La Policía Nacional reiteró que la Operación “Garantía de Paz 2.0” continuará desarrollándose de forma permanente y focalizada en sectores priorizados, así como en bares, discotecas, drinks y colmadones, reafirmando el compromiso de las autoridades con la tranquilidad, seguridad y bienestar del pueblo dominicano.