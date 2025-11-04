Concluye ExpoCumbre Factor de Éxito 2025

Cap Cana, República Dominicana,. — La jornada final de la ExpoCumbre Factor de Éxito 2025 inició con las palabras de Isabel Mariella Figueroa de Rolo, CEO y directora editorial de Factor de Éxito, quien subrayó el papel del liderazgo consciente en el desarrollo regional: “El liderazgo no se trata solo de ocupar espacios, sino de abrirlos para que otros también brillen.” Su mensaje abrió un día centrado en la colaboración intersectorial, la confianza y la capacidad de innovar desde los valores que unen a la región.

El programa comenzó con el Panel 4: Real Estate e inversión estratégica, moderado por Gilsé Echavarría, con Marcus Boereau, Robert de la Cruz y Lorena Sevilla, quienes compartieron perspectivas sobre el futuro del desarrollo inmobiliario sostenible.

El Panel 5: Energía renovable disruptiva, moderado por Indira Isabel Lorenzo, reunió a Antonio Viloria, Yomaira Martinó y Grace Keller, quienes analizaron las oportunidades que ofrecen las energías limpias para el crecimiento regional.

El venezolano Thony Da Silva Romero, socio director de PIZZOLANTE, presentó la conferencia “El Poder de la Confianza 2025”, destacando la coherencia entre palabra y acción como base de la legitimidad empresarial.

El Panel 6: Sistemas de almacenamiento energético, moderado por la dominicana Lourdes Peguero Alfonseca, contó con Betty Soto, Oscar San Martín y Marta Alonso Pelegrín, quienes abordaron innovaciones en eficiencia energética y modelos de cooperación público-privada.



La conferencia “El viaje del líder: Liderar para inspirar en entornos cambiantes”, impartida por José Miguel Sánchez (España), inspiró a los asistentes a liderar con empatía y visión transformadora.



En la tarde, el Panel 7: Competitividad e innovación en las MiPymes, moderado por Margarita Mejía, reunió a Isabel Puig, Marcelo Muñoz y Mario Decormis, quienes debatieron sobre transformación digital, acceso a capital y escalabilidad. El dominicano Carlos Barranco (Crecer Lab) presentó su POV “La innovación como factor de éxito sostenible”, resaltando la creatividad como herramienta de progreso.

El Panel 8: Negocios del futuro, moderado por Thony Da Silva, cerró los debates con Juan Andrés Romero, Henri Hebrard y Jorge Subero, quienes coincidieron en que la sostenibilidad, la inversión inteligente y la visión a largo plazo definirán la próxima década empresarial.



El cierre estuvo a cargo del argentino Diego Ledesma, creador del modelo HumanWare, con su conferencia “Del algoritmo al propósito”, una reflexión sobre la convergencia entre humanidad, tecnología y propósito.

Finalmente, Arianna Rolo Figueroa, directora de Mercadeo de Factor de Éxito, clausuró la jornada con un mensaje de optimismo y unión: “La verdadera fuerza de la región está en la unión, en la confianza y en la capacidad de innovar desde nuestras raíces.”

La ExpoCumbre Factor de Éxito 2025 concluyó consolidando a Cap Cana como ciudad destino referente y a Larimar City & Resort como símbolo de inversión sostenible. En un Caribe que apuesta por la coherencia, la innovación y la acción, el liderazgo se redefine como una fuerza colectiva para construir futuro.

Sobre Factor de Éxito:

Es la plataforma empresarial líder en América Latina y el Caribe dedicada a visibilizar historias de liderazgo, innovación y sostenibilidad. A través de sus ediciones, eventos y alianzas internacionales, impulsa la transformación de los negocios hacia un crecimiento responsable y con propósito.