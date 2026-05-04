El ministro de Vivienda, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que estas acciones responden a un mandato del presidente Luis Abinader de llevar soluciones concretas a las comunidades.

Santo Domingo.-El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) inició los trabajos de reparación de viviendas en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, como parte del plan Dominicana se Reconstruye, dirigido a mejorar la calidad de vida de familias en comunidades vulnerables.

Durante la jornada, brigadas del MIVHED realizaron levantamientos de viviendas en la calle 7, en coordinación con la Junta de Vecinos del sector, a fin de identificar las principales necesidades estructurales.

Las intervenciones contemplan mejoras en techos, paredes y elementos de soporte, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y bienestar a las familias beneficiadas.

El ministro de Vivienda, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que estas acciones responden a un mandato del presidente Luis Abinader de llevar soluciones concretas a las comunidades.

“Estamos dando seguimiento a un trabajo que el presidente nos ha encomendado no solamente en el Distrito Nacional, sino en todo el territorio nacional, para impactar con un mejor hábitat y ofrecer mejores condiciones a la familia dominicana”, expresó.

De su lado, el presidente de la Junta de Vecinos de Los Praditos, Vinicio Piña, valoró positivamente los trabajos realizados, al considerar que representan un cambio significativo para los residentes.

“Estos operativos representan cambio de vida, alegría, que cuando llueve la gente esté tranquila”, afirmó.

Estas acciones forman parte del programa Dominicana se Reconstruye, que impulsa el MIVHED con el objetivo de mejorar viviendas existentes y construir soluciones habitacionales en distintas comunidades del país, contribuyendo a reducir el déficit habitacional.

En Los Praditos, la institución también desarrolla trabajos para mejorar la movilidad, recuperar espacios públicos e integrar el sector a la ciudad, con intervenciones en las calles 9 y 11, y próximamente en la calle 6.