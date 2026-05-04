El lanzador dominicano fue prácticamente intocable en sus primeras salidas y se llevó el reconocimiento mensual en la Liga Americana

El dominio que ha mostrado el dominicano José Soriano en este inicio de temporada ya tiene recompensa. El derecho fue nombrado Lanzador del Mes de la Liga Americana, tras un arranque que lo ha colocado entre los brazos más efectivos de todas Las Mayores.

En siete salidas, Soriano presenta efectividad de 0.84 y un WHIP de 0.94 en 42.2 entradas, con marca de 5-1, números que reflejan el control y la confianza con la que está trabajando.

José Soriano, la nueva sensación del pitcheo dominicano

“Me he enfocado en atacar la zona y confiar en mis lanzamientos”, explicó en una de sus salidas el lanzador de los Los Angeles Angels, aspectos que han sido notorios cada vez que ha subido al montículo esta campaña. Puedes leer: José Soriano: muy superior y se coloca en un territorio de leyendas

También ha sabido combinar poder y control, tal como lo demuestran sus 49 ponches y 16 boletos en ese tramo, con un sinker que le ha permitido generar contacto débil y limitar a los rivales a que le bateen.163.

Su inicio, además, tiene un valor histórico. Soriano es el primer abridor desde al menos 1900 en permitir una carrera o menos en cada una de sus primeras seis aperturas de la temporada.

En una rotación que necesitaba estabilidad, Soriano ha respondido. Y si logra sostener este nivel, su nombre seguirá ganando peso mucho más allá de este reconocimiento mensual.