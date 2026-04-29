Santo Domingo.-El Poder Judicial dominicano invitó a participar en la fase nacional de la XX edición del Concurso sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que este año abordará el tema “El paradigma del buen juez en el siglo XXI y los desafíos éticos del respeto a la igualdad, el uso de la IA y las redes sociales”.

La convocatoria correspondiente a 2026 está dirigida a personas interesadas que sean ciudadanas de países miembros de pleno derecho ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. El objetivo es fomentar el análisis y el razonamiento sobre la ética judicial frente a los retos tecnológicos y sociales actuales.

Requisitos y evaluación

El jurado evaluará los trabajos en función de la originalidad, apego al tema, capacidad de análisis, estructura, redacción y bibliografía, bajo el enfoque de la ética judicial.

La fecha límite para la recepción de ensayos es el 15 de mayo de 2026. Los participantes deberán enviar dos archivos en formato Word, PDF o similar: uno con el ensayo identificado únicamente con un seudónimo y otro con los datos personales del autor, incluyendo el seudónimo utilizado.

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Entre las informaciones requeridas figuran lugar de trabajo, cargo o actividad que realiza, copia de la cédula de identidad y electoral, domicilio, teléfonos y correo electrónico.

Condiciones de los ensayos

Los trabajos deben ser individuales, originales e inéditos, no haber sido sometidos a otros concursos y estar redactados en español. La extensión debe oscilar entre 15 y 30 páginas, en letra Arial o Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo del texto y 10 para las citas, con interlineado de 1.5.

Los documentos deben remitirse de forma simultánea al correo electrónico de la Dirección General Técnica: direcciongeneraltecnica@poderjudicial.gob.do.

Reconocimientos

Los ganadores recibirán un pergamino de reconocimiento y sus ensayos serán publicados en la revista Saber y Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura. Además, se otorgarán incentivos económicos de RD$100,000 para el primer lugar, RD$60,000 para el segundo y RD$40,000 para el tercero.

Las bases del concurso están disponibles en el enlace https://bit.ly/4tab3Y7