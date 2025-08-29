Santo Domingo.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó hoy la condena de cinco años de prisión a la exdiputada de la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos.

En la misma sentencia se ordenó el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega que habían sido incautado por el Ministerio Público en los operativos cuando los imputados fueron sometidos a la justicia .

Según el fallo del Pleno de la SCJ se comprobó que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001 y que, aunque declaró ingresos por aproximadamente RD$16 millones entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones, una discrepancia con su actividad económica declarada.

La exlegisladora Partido Revolucionario Moderno (PRM) también ordenó a pagar una multa del equivalente de 200 salarios mínimos al sector publico.

Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público el extraditable Pablo Antonio Martínez Javier en 2009 es el «cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis», a quien se vincula la familia de Pilarte.

El pleno confirmó la sentencia de la Segunda Sala de esa alta corte, que actuó como jurisdicción privilegiada, emitida en mayo del pasado año.