SCJ confirma condena de 5 años contra exdiputada Pilarte

Amalia Pilarte Lopez, exdiputada del PRM

Santo Domingo.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó   hoy  la condena de cinco años de prisión a la exdiputada de la provincia de La Vega,  Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos.

En la misma sentencia  se ordenó el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega que  habían sido incautado por el Ministerio Público en los operativos cuando los imputados fueron sometidos a la justicia .

Según el fallo del Pleno de la SCJ  se comprobó que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001 y que, aunque declaró ingresos por aproximadamente RD$16 millones entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones, una discrepancia con su actividad económica declarada.

La exlegisladora Partido  Revolucionario Moderno (PRM) también ordenó a pagar una multa del equivalente de 200 salarios mínimos al sector publico.

Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público el extraditable Pablo Antonio Martínez Javier en 2009  es el «cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis», a quien se vincula la familia  de Pilarte.

El pleno confirmó la sentencia de la Segunda Sala de esa alta corte, que actuó como jurisdicción privilegiada, emitida en mayo del pasado año.

