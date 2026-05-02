A dos meses de iniciarse la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el mundo se mantiene en una gran incertidumbre, situación a la que no escapa República Dominicana, por la volatilidad que este conflicto provoca en los precios del crudo y la falta de suministro que registran grandes economías como China, India y en menos proporción Estados Unidos.

A pesar de que este conflicto inició el 28 de febrero de este 2026, percibo que muchos aún no entienden con claridad en términos geográficos, la división de Oriente en tres regiones, con relación a su cercanía con Europa, que son Oriente Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente (o Extremo Oriente).

Un dato importante es que a partir de entender esta división se varía con más claridad cuáles son los países más afectados con el cierre del estrecho de Ormuz, porque gran parte del petróleo que consumen pasa por esa vía marítima.

Antes de pasar a enumerar cuáles países conforman cada una de las regiones de Oriente, debo precisar que los límites entre estas regiones pueden ser difusos y que estas divisiones reúnen países con características culturales, históricas y geográficas similares.

Oriente Próximo

Generalmente incluye a Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Turquía, Yemen, Kuwait, Omán, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Países como Egipto, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania se ubican en el Mediterráneo Oriental, Cercano Oriente, como también se le llama a Oriente Próximo.

Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Yemen, Omán, Irak e Irán están en la Península Arábiga y Golfo Pérsico. A estos a veces son incluidos Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Chipre.

Esta es una región geográfica clave que abarca principalmente el suroeste de Asia y el noreste de África. Es rica en recursos energéticos y ha sido escenario de constantes tensiones.

Oriente Medio

Estimada una región transcontinental, Oriente Medio o Medio Oriente, conecta Asia, África y Europa, incluyendo principalmente a Arabia Saudita, Baréin, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Catar, Siria, Turquía y Yemen. A veces se incluyen naciones como Libia o Afganistán. Esta se caracteriza por su importancia geopolítica y diversidad cultural.

Son considerados países claves del Oriente Medio Arabia Saudita, Yemen, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, en la Península Arábiga. En el Mediterráneo se encuentran Siria, Líbano, Israel, Jordania y Palestina, mientras que en el Oriente Medio Ampliado están Irak, Irán, Turquía y Egipto.

Estratégicamente abarca áreas cruciales entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico que incluyen recursos clave de hidrocarburos.

Lejano Oriente

También es conocida como Extremo Oriente, geográficamente está situada al este del continente asiático y abarca principalmente el este de Asia, el sudeste asiático y la parte más oriental de Rusia.Los países y territorios que tradicionalmente conforman esta región son Asia Oriental, China (incluyendo Hong Kong y Macao), Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia, Taiwán, Sudeste Asiático, Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam.

Otras regiones que lo conforman son Rusia Oriental (La parte de Siberia y el Lejano Oriente ruso, colindante con el Pacífico).

Es importante tener en cuenta que a veces, el término Lejano Oriente se simplifica para incluir solo a China, Japón y Corea (los «tres gigantes» del este de Asia), pero la definición más amplia abarca hasta el Sudeste Asiático.

Creo que pudiste comprobar que los límites presentados para Oriente Próximo, Oriente Medio y Lejano Oriente (o Extremo Oriente) pueden prestarse a confusión.

Ubicación países en crisis

Irán está situado en el suroeste de Asia, dentro de la región geográfica y geopolítica de Oriente Medio. Limita al oeste con Irak y Turquía, al norte con el mar Caspio, Armenia, Azerbaiyán y Turkmenistán, y al este con Afganistán y Pakistán, con acceso al Golfo Pérsico al sur. También Israel está en Oriente Medio. Estados Unidos involucrado en el conflicto se encuentra en América del Norte.

Estrecho de Ormuz

Es un canal marítimo situado entre Irán (al norte) y la península arábiga (Omán y Emiratos Árabes Unidos al sur). Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, siendo la única vía de salida al océano Índico desde el golfo Pérsico.

Con una longitud entre 167 y 190 kilómetros y un ancho variable entre 39 y 97 kilómetros en sus puntos más angostos, es uno de los «puntos de estrangulamiento» petroleros más importantes del mundo.

Más afectados conflicto

China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, todos ubicados en el Lejano Oriente, dependen en gran medida del crudo de Oriente Medio que cruza el estrecho de Ormuz.

Por esta vía marítima transita cerca del 25 % del petróleo marítimo mundial, siendo los países asiáticos los mayores receptores 89,2 % y los más afectados por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los principales importadores son China (que recibe casi el 45 % de su crudo por esta vía), India, Japón (95% de su dependencia), y Corea del Sur.

La India es uno de los mayores consumidores de la región, importando grandes volúmenes de Irak y Arabia Saudita mediante esta ruta.

Europa y Estados Unidos aunque en menor proporción que Asia, una parte significativa del petróleo destinado al Atlántico también cruza por aquí.

Fuente IA y Wikipedia.