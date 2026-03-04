Panorama político en intensa confrontación entre Gobierno y oposición por cifras e inversión

El panorama político dominicano ha entrado en una nueva etapa de intensa confrontación mediática, marcada por cuestionamientos de la oposición a la ejecución de obras públicas y a la efectividad de la política social del oficialismo.

Tan pronto el presidente Luis Abinader culminó su discurso (en un momento enérgico), los opositores la emprendieron contra el mandatario bajo el alegato de que en dicha alocución se omitieron detalles de la situación actual del país.

Al comparecer ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento con el artículo 114 de la Constitución, el mandatario presentó un balance de gestión donde destacó una inversión sin precedentes de RD$47,290 millones durante el año 2025, abarcando más de mil obras distribuidas en todo el territorio nacional.

El mandatario aseguró que, con esa acción, el Gobierno impulsa la transformación estructural del país, llevando inversión récord a cada provincia y convirtiendo a Pedernales en el mayor polo de desarrollo fuera de Santo Domingo.

Desde el pasado viernes a la fecha, en esa pugna política, el oficialismo ha defendido “con uñas y dientes” los logros en infraestructura, mientras la oposición intenta contrastarlos con las necesidades pendientes de la población.

Confrontación

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó que el discurso de Abinader evidenció una “desconexión total” entre la narrativa oficial y la realidad del pueblo dominicano. De su lado, Daniel Toribio, miembro de la dirección política de la FP, afirmó que el mercado laboral en el 2025 mostró una fuerte dependencia estatal, ya que cuatro de cada cinco empleos creados el pasado año fueron del sector público.

En tanto que el secretario general del PLD, Johnny Pujols, calificó de vacíos los datos ofrecidos por el gobernante, tras señalar que las importaciones en 2025 alcanzaron los US$5,591 millones en detrimento de la producción nacional y del precio de los alimentos.

De su parte, Félix Nova, presidente del PLD en la provincia Monseñor Nouel, aclaró que el hospital de Bonao no es una obra de la actual gestión, como lo anunciara el gobernante, sino que la misma fue entregado por el expresidente Danilo Medina.

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, también se sumó a las críticas, diciendo que la rendición de cuentas no fue más que la confirmación del fracaso de una gestión marcada por la improvisación y la incapacidad.

Oficialismo

Funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han apoyado a su presidente, afirmando que su exposición fue histórica porque enumeró cientos de obras que ejecuta el Gobierno a nivel nacional.

Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, destacó los logros alcanzados por el Gobierno durante los primeros cinco años del PRM en el poder.

Por su parte, el ministro de Viviendas, Víctor Bisonó, resaltó como un aspecto positivo de este gobierno que se continúa incrementado la inversión en la construcción de obras en favor de los más necesitados.