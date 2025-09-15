SANTO DOMINGO.- La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) fue reconocida como la tercera entidad de economía social del sector cooperativo con mayor responsabilidad social en la República Dominicana. La distinción la otorgó el pasado viernes la Fundación Dominicana para el Desarrollo Social y Cooperativo (Fundescoop).

La Cooperativa Maimón, con una trayectoria de 34 años en el sector, ocupó el primer lugar. En segundo puesto se ubicó la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados del Banco de Reservas (CoopReservas), que cuenta con 35 años de experiencia, mientras que COOPINFA, reconocida por 11 años de servicio, alcanzó la tercera posición.

El presidente del Consejo de Administración de COOPINFA, mayor general José Otaño Jiménez, manifestó que este reconocimiento representa un logro significativo para la institución, integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, reafirmando su compromiso con los valores cooperativos y la responsabilidad social hacia sus afiliados y familiares.

Durante la ceremonia de premiación, se destacó el liderazgo de Juan José Otaño Jiménez como presidente del Consejo de Administración, y la aportación del general de brigada Moltimer José de Jesús Eusebio en su rol como presidente de la Comisión de Educación y Responsabilidad Social. Ambos son fundamentales para impulsar las iniciativas institucionales en ese ámbito.

Jiménez subrayó que el reconocimiento evidencia el avance hacia un modelo cooperativo robusto y sostenible, e instó a los directivos a mantener el compromiso con la eficiencia, promoviendo iniciativas orientadas a incrementar los beneficios para los afiliados.

Programas

Durante los años 2024 y 2025, COOPINFA puso en marcha un programa educativo integral que contempló 144 actividades formativas y 45 capacitaciones especializadas, destinadas a potenciar las competencias profesionales de socios y colaboradores, logrando la capacitación de 8,117 personas en el periodo señalado.

En el ámbito del liderazgo, se impartieron 99 charlas dirigidas a directivos y socios; asimismo, 130 afiliados culminaron satisfactoriamente el Diplomado en Gobernabilidad y Administración de Empresas Cooperativas, dirigido tanto a directivos, delegados, socios como colaboradores. Además, 20 integrantes de cooperativas aliadas participaron en dicho diplomado y en el programa de formación para líderes.

Además, 42 asociados concluyeron el programa de desarrollo directivo, fortaleciendo sus habilidades para asumir futuras responsabilidades. Para estas capacitaciones, COOPINFA destinó RD$ 61,000,000.00 provenientes de su fondo educativo.

Becas y donaciones

Mediante alianzas estratégicas con siete instituciones nacionales y dos internacionales, la cooperativa implementó un programa de 15 becas orientadas a estudios de grado y técnicos, apadrinó una escuela de música y realizó la entrega de 5,500 mochilas y 32,000 útiles escolares a hijos de militares activos y retirados.

El Consejo Administrativo respaldó la publicación de 14 obras literarias de autores militares, así como dos producciones teatrales, tres aulas escolares y un laboratorio de química. En total, la institución realizó 697 contribuciones, con una inversión de RD$ 40,000,000. 00, financiada con los beneficios derivados de las aportaciones de sus afiliados.

Apoyo al deporte

En su política de fomento cultural y deportivo, COOPINFA apoyó a cuatro deportistas, facilitando su participación en competiciones internacionales.

Asistencia médica y social

A través de sus programas sociales, la entidad proporcionó asistencia médica a 22,468 personas, incluyendo personal militar y civil.

De igual forma, brindó apoyo a 12 organizaciones sociales, entre estas iglesias, ligas deportivas, hermandades e instituciones relevantes como el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) y la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV), contribuyendo al bienestar y desarrollo comunitario.

COOPINFA extendió su apoyo social a 27 entidades de las Fuerzas Armadas y realizó donaciones de electrodomésticos a seis soldados afectados por incendios que afectaron en sus viviendas.

Servicios

Durante el citado período, la cooperativa logró impactar de manera indirecta a 76,639 personas a través de diferentes programas y servicios, mientras que 8,560 afiliados recibieron atención directa en sus instalaciones.

Tras el l liderazgo del Consejo Administrador, se han obtenido cuatro reconocimientos de relevancia nacional e internacional, lo que posiciona a COOPINFA como una entidad consolidada tras 11 años de experiencia especializada en servicios dirigidos a los miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas, garantizando el bienestar y la protección de sus afiliados.