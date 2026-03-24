Cotorras del Gustavo Campeón basket Puerto Plata

Los jugadores de las Cotorras del Gustavo Behall levantan el trofeo de campeones del Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata, que fue entregado por Anulfo Pascual, subdirector operativo de Aduanas. En la imagen figuran los pequeñitos Ángel Gerardo Suero, Mariana Nicole Suero y Ángel Nico Suero, hijos del importante canastero Gerardo Suero, quien ganó el premio al Jugador Más Valioso de la serie final.

El equipo Cotorras del Gustavo se proclamó campeón del torneo de baloncesto superior de Puerto Plata al vencer a la escuadra de Sosúa Sharks 101-97 en tiempo extra , en la justa que tuvo una dedicatoria al ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza.

En el campeonato se disputó la Copa Dirección General de Aduanas, que dirige Nelson Arroyo. Los campeones de Cotorras no habían logrado el título desde el 2011.

Fue su quinta corona en la historia.

Defensa

El seleccionado Cotorras del Gustavo realizó una cerrada defensa para poder alzar la Copa de campeón.

Impresionante

El veterano Gerardo Suero Castillo masacró al conjunto de los Sharks con 32 puntos, con buenas penetraciones, lances de tres y de corta distancia.

Además logró 7 rebotes y 4 asistencias.

Se resaltó la gran defensa de “Gerardito”, quien se mantuvo al nivel de los rivales más jóvenes en el torneo.

Cumplió

Gerardo, quien vio acción como refuerzo desde el pasado torneo, prometió que en esta ocasión serían campeones.

La promesa fue cumplida y así lo señaló al concluir el campeonato en declaraciones a El Nacional.

Registró 22 puntos con 9 rebotes y 5.7 asistencias en la serie final para ser seleccionado Jugador Más Valioso de la serie final que se definió en seis juegos.

Suero fue el líder en producción ofensiva durante todo el torneo por las Cotorras y además se destacó por su liderazgo con sus compañeros del conjunto.

Se destacaron

Otro hombre clave en ese último partido fue Edgar Tejeda, con 18 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Otro jugador que fue muy importante en la corona de los representantes del club Gustavo Behall fue Julio Pascual, quien se ganó su lugar en el quinteto titular a base de resultados.

En el partido que definió el campeonato, Pascual estuvo cerca del doble-doble con 16 puntos y 9 rebotes.

Por Sosúa Sharks, Jonathan Bello tuvo una actuación fenomenal de 39 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias.

Mientras que Luismal Ferreiras acabó con 23 puntos y 6 rebotes.

¡Felicidades Cotorras!

Y a la organización del Gustavo Behall, un club que cumplirá 106 años en agosto, trabajando a favor de la juventud y los buenos valores en Puerto Plata.

El mar está lleno de riquezas, pero si buscas la seguridad, quédate en la orilla”.

“Cuando naces todos se regocijan cuando tu lloras. Vive de manera que cuando mueras tú te regocijes mientras que los demás lloran”.

Proverbios persas

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.