En ocasiones anteriores he puesto de relieve que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados y complejos, debo señalar ahora que toda esa dificultad, esas complicaciones y complejidad, es en todos los aspectos. No solamente es en cuanto a la inseguridad ciudadana, en cuanto al delito y la criminalidad, en cuanto a la problemática haitiana que tanto nos afecta. No, es en todos los sentidos.

Entendidos en la materia y opinantes, vienen pronosticando hace unos meses que nos abocamos a una crisis mundial por los altos precios de los productos de consumo humano, muy especialmente de los combustibles.

En gran medida, este lúgubre panorama es como consecuencia de la pandemia de la Covid19 que aún azota al mundo. Ya sabemos que la historia contemporánea tendremos que dividirla en antes y después de la pandemia.

En nuestro país, y en el aspecto específico de los precios de los combustibles, el gobierno de Luis Abinader, viene asumiendo buena parte de estos costos, buscando proteger la economía popular, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que encabeza el dirigente Político y especialista en la elaboración de políticas públicas, Víctor – Ito – Bisono.

En ese sentido el ministro del MICM, Ito Bisono, explicaba en el Listín Diario, que se continúa en conversaciones con los sectores productivos, a través de las mesas de trabajo sectoriales que se crearon en junio buscando soluciones a la inflación, procurando alternativas para evitar las alzas de los alimentos y otros bienes y productos.

Decía que el MICM ha destinado RD$ 10,000 millones para subsidiar los combustibles, evitando transferir las alzas a los consumidores.

Sin embargo, para el Estado es insostenible asumir permanentemente el encarecimiento del petróleo y mitigar los efectos de la inestabilidad del comercio internacional. Destacaba que al inicio de este gobierno el barril de petróleo costaba US$ 40 y en las últimas semanas se ha disparado por encima de los US$ 80. Aunque de todos modos el Gobierno seguirá buscando la forma de dar algún tipo de sostén a la población.

Yo considero que el Gobierno, además de subsidiar, debe buscar implementar políticas públicas tendentes a desestimular el consumo, y de una vez y por todas ordenar, controlar y organizar el tráfico en el país. En este punto apelamos a la conciencia cívica de la ciudadanía…

Por: José Vicente Calderón R.