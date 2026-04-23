SANTIAGO.– Un hombre fue encontrado muerto en un colmado del distrito municipal de Cutupú, en La Vega, con múltiples heridas contusas, informó la Policía Nacional, que investiga las circunstancias del hecho.

El colmadero fue identificado como Nelson Miguel Ángel Reynoso, de 66 años, residente en la referida comunidad.

De acuerdo con el diagnóstico del médico legista, el cadáver de Reynoso presenta múltiples heridas ocasionadas por un objeto contuso.

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La Policía indicó que el cuerpo sin vida fue encontrado por un vecino del lugar, quien alertó a las autoridades.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente y recolectaron como evidencia un objeto tipo pico, que se presume habría sido utilizado para cometer el crimen.

Aunque el caso continúa bajo investigación, las autoridades policiales de La Vega han interrogado a varias personas, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones.