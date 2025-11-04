Lisboa.– El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”, durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

El adelanto fue publicado este martes en los canales de YouTube del futbolista y del comunicador, quienes difundieron la primera parte del encuentro y un avance de la segunda, cuya fecha de emisión aún no ha sido confirmada.

Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que fue entregada al mandatario por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el pasado junio. En la dedicatoria podía leerse: “Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz”.

Ronaldo respondió: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”.

Temas personales y recuerdos deportivos

Según el adelanto, en la segunda parte de la entrevista el jugador del Al Nassr saudí recordará momentos de su pasado y hablará sobre la muerte de su compañero de selección, Diogo Jota, quien falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano en una carretera española.

El futbolista también reflexionará sobre el próximo Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, y lo que representará para su carrera.

Futuro y vida personal

En la primera parte de la conversación, Ronaldo confesó que su retirada del fútbol será “pronto” y que será “dura” para él. Además, recordó su paso por el Manchester United y reveló algunos detalles sobre su compromiso con la modelo Georgina Rodríguez, su pareja desde hace casi una década.

Antecedentes

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, mantiene una estrecha relación con los medios internacionales y suele conceder entrevistas en las que reflexiona sobre su trayectoria deportiva y su vida personal.

En esta ocasión, fue entrevistado nuevamente por Piers Morgan, con quien ya había conversado en otras oportunidades, generando gran expectativa mediática por sus declaraciones sobre temas personales, políticos y deportivos.

La entrevista se difundió parcialmente a través de YouTube, mientras el astro portugués continúa su carrera en el club Al Nassr, de Arabia Saudí, y se prepara para los retos de los próximos años, incluido el Mundial 2026.