Crónica de un educacidio

Recibí de un asiduo lector de mi columna este relato sobre la increíble historia de un colegio privado en Villa Altagracia y el abuso a que ha sometido a una familia de escasísimos recursos y el daño casi irremediable que ha infligido a una pequeña niña cuyos estudios y amor por la escuela acaba de arruinar sin que ninguna autoridad de educación se dé por enterada.

ESCRIBE PASCUAL GOMEZ:

Conocí una familia en Villa Altagracia con una situación excepcional para un estado de derecho que de cierto modo pongo en duda.

La semana que acaba de trascurrir se celebró el Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. No sé sí las autoridades se enteraron cómo no se enteran de tantas negaciones de derechos de las cuales son víctimas los ciudadanos en este renglón de la sociedad, que serán el futuro de nuestra patria y todas las patrias del mundo.

En el caso particular me refiero a una niña, quien es hija de una madre soltera quien además tienes dos niños más, pero su abuelo quien es un albañil fajador como una gran mayoría de nosotros los dominicanos, fue también víctima de la violación de su derecho a la educación.

Antonio González con el afán de querer romper con la herencia de la pobreza, bajo sacrificio, paga un colegio para que dicha niña se eduque y tener la esperanza en ella de que salga a camino, ya que los demás hijos que procreó no lograron la meta de ellos estudiar en ese mismo colegio.

Esta niña, en el periodo escolar 2018-2019, no pudo ser examinada a tiempo en ese período porque su abuelo no pudo pagar $RD 5000,00 que adeudaba en el momento de iniciar los exámenes, eso hizo que la niña esperara el inicio del segundo ciclo sin poder ser examinada, el abuelo concertó un acuerdo con el colegio y continuó el segundo ciclo sin que pudiera Antonio honrar el pago, en eso inicia la pandemia del covid y la secretaría de Educación sugiere e inicia la clases virtuales para el sector educativo público y el privado.

El colegio inicia sus clases virtuales, pero a la niña la excluyen del grupo de alumnos prohibiéndole la integración con el grupo hasta tanto no recurra al pago, pasan los días y termina el año escolar y ella no pudo concluir su año de educación.

Pero la cosa no termina ahí, se inicia el año escolar 2020 – 2021 las clases para este nuevo año comienzan nuevamente de manera virtual y la niña no pudo ingresar la clase por que su abuelo no pudo pagar los 5000 adeudados al colegio.

Como todos sabemos ese año se mantuvo todo cerrado cosa esta que provoco que su abuelo no produjera ni con que alimentar el resto de familia, mucho menos para pagarle al colegio lo adeudado.