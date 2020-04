Cuarentena trajo aires de reconciliación para artistas

- Publicidad -

En medio de las dificultades que enfrenta el mundo actualmente por la pandemia del coronavirus, muchos artistas han hecho todo lo que está a su alcance para ayudar a los más necesitados, ya sea donando dinero de sus bolsillos o usando su influencia mediática a través de las redes sociales para recaudar fondos. La solidaridad no se ha detenido y lo hemos visto en República Dominicana en figuras de la música, el cine y la televisión.

Pero además de las donaciones, la cuarentena ha provocado también que muchos artistas vean la vida de otra manera y se muestren conscientes de que son seres frágiles y no vale la pena vivir con rencores y enemistades.

Los cantantes y ex pareja, Britney Spears y Justin Timberlake, son un buen ejemplo de esto. Después de 18 años de terminada su relación de pareja, de forma poco amistosa, los artistas mostraron que la herida de aquella relación quedó en el pasado.

Todo comenzó cuando, Britney subió un tiktok a su cuenta de Instagram bailando una de las canciones de Justin, donde reconoció además que éste es un gran artista.

«Esta es mi versión de Snapchat o TikTok o lo que sea ‘cool’ que se supone que uno haga hoy en día. Como ven no estoy realmente bailando… solo estoy muy aburrida. PD: Ya saben que tuvimos hace 20 años una de las mayores rupturas de la historia… Pero, bueno, el tipo es un genio. Gran canción JT», escribió Spears.

Al día siguiente, Timberlake respondió el elogio con los emoticones de risas y admiración en la publicación de Britney, logrando tremendo escándalo entre sus seguidores que se llenaron de emoción.

Otra de las ex parejas que ha dejado atrás los rencores en este confinamiento son Diddy y Jennifer López. Los artistas que fueron pareja de 1999 a 2001, se reunieron en un live que estaba haciendo Diddy, donde bailaron y hasta Alex rodríguez (actual pareja de Jennifer) se unió al reencuentro virtual.

Cómo olvidar la fuerte rivalidad entre las artistas mexicanas, Paulina Rubio y Thalía, quienes compartieron escenario en el grupo Timbiriche, donde comenzó la tensión, pero en estos tiempos del Covi-19 todo puede pasar.

Hace unos días “La chica dorada” dio el primer paso, y decidió enviarle un saludo a Thalia, calificándola como su compañera de toda la vida, cuando destacaba el rol de aquellas personalidades y compatriotas que al igual que ella, estaban aportando su granito de arena para ayudar a las personas vulnerables en México.

“Le mando un beso a Eugenio Derbez, por su valentía, ayuda, entusiasmo, dedicación, por hacernos reír; le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, sé que ha estado muy muy presente; a todo el pueblo mexicano, a mi país hermano España” dijo Rubio, en el live que dio mucho de qué hablar, no por el saludo, sino por la condición en que Paulina aparece en el vídeo, pero esa es otra historia.

El Dato

Don Miguelo y Vakeró

Una reconciliáción esperada por muchos seguidores era la del rapero Vakeró y el reguetonero Don Miguelo. Se dio la noche de este miércoles cuando el segundo posteó en su Instagram: “…No estoy buscando culpables de nada. Ni culparme de nada. Solo dejándoles saber a todos y todas que desde hoy en adelante con ‘Manuel Varet Marte’ no hay ninguna espina que me puye. Le deseo éxito, salud, y vida para que la viva con su familia y los suyos. La vida no se trata de pedir perdón, se trata de no volverlo a hacer. Bendiciones para ti

@vakeró”.

La respuesta de Vakeró no se hizo esperar: “@donmiguelo mi hermano, me llega profundo lo que has escrito y esto es de Dios porque siento esa misma necesidad de volver a compartir como antes…De más está decirte lo mucho que te admiro y te respeto. De corazón pido a Dios que pronto podamos sellar este bonito momento con un abrazo. ‘El perfume y el incienso alegran el corazón; la dulzura de la amistad fortalece el ánimo’. (Proverbios 27:9)”, respondió el urbano conocido como “El cantante de los raperos”.