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“Cuerpo Creciente” invita a reflexionar sobre memoria e identidad corporal

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“Cuerpo Creciente” invita a reflexionar sobre memoria e identidad corporal

Michelle Ruiz, Yamile Suero, Adela Dore y Gina Goico “Cuerpo Creciente”

Santo Domingo.– La exposición colectiva “Cuerpo Creciente: Memorias encarnadas” quedó inaugurada la noche de este jueves en la Alianza Francesa de Santo Domingo, en un encuentro cultural que reunió a amantes del arte, gestores culturales y público interesado en las nuevas propuestas visuales.

La muestra, integrada por las artistas Adela Dore, Gina Goico y Yamile Suero, propone una mirada al cuerpo como espacio de transformación, memoria, sensibilidad y construcción de identidad.

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Durante la apertura, los asistentes recorrieron las distintas piezas exhibidas, donde convergen lenguajes figurativos y abstractos que exploran las huellas emocionales, físicas y simbólicas que dejan las experiencias humanas. Cada obra plantea una conversación íntima sobre el crecimiento exterior e interior del ser.

Parte de la colectiva “Cuerpo Creciente”. / Olga de la Cruz.

Cuerpo Creciente” invita además a reflexionar sobre cómo lo individual se conecta con lo colectivo, mostrando al cuerpo como territorio vivo que evoluciona con el tiempo y con las vivencias.

El ambiente de la noche estuvo marcado por el intercambio entre artistas y visitantes, quienes compartieron impresiones sobre una propuesta que apuesta al autodescubrimiento y a la diversidad de las formas de habitar el cuerpo.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de mayo, con entrada libre, en la Alianza Francesa de Santo Domingo.

TEMAS: #Cuerpo Creciente#exposición colectiva#identidad corporal
Anibelca Martínez

Anibelca Martínez