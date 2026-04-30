Santo Domingo.– La exposición colectiva “Cuerpo Creciente: Memorias encarnadas” quedó inaugurada la noche de este jueves en la Alianza Francesa de Santo Domingo, en un encuentro cultural que reunió a amantes del arte, gestores culturales y público interesado en las nuevas propuestas visuales.

La muestra, integrada por las artistas Adela Dore, Gina Goico y Yamile Suero, propone una mirada al cuerpo como espacio de transformación, memoria, sensibilidad y construcción de identidad.

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Durante la apertura, los asistentes recorrieron las distintas piezas exhibidas, donde convergen lenguajes figurativos y abstractos que exploran las huellas emocionales, físicas y simbólicas que dejan las experiencias humanas. Cada obra plantea una conversación íntima sobre el crecimiento exterior e interior del ser.

Parte de la colectiva “Cuerpo Creciente”. / Olga de la Cruz.

“Cuerpo Creciente” invita además a reflexionar sobre cómo lo individual se conecta con lo colectivo, mostrando al cuerpo como territorio vivo que evoluciona con el tiempo y con las vivencias.

El ambiente de la noche estuvo marcado por el intercambio entre artistas y visitantes, quienes compartieron impresiones sobre una propuesta que apuesta al autodescubrimiento y a la diversidad de las formas de habitar el cuerpo.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de mayo, con entrada libre, en la Alianza Francesa de Santo Domingo.