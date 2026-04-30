Kevin Durant tampoco verá acción en el juego 6 con los Rockets de Houston

Los Houston Rockets han vencido a Los Angeles Lakers dos veces seguidas sin Kevin Durant en la cancha, y tendrán que hacerlo de nuevo para extender la serie al séptimo partido. Durant volverá a estar ausente y se perderá el sexto partido el viernes, según ESPN .

Durant jugó 41 minutos en el segundo partido, que terminó con derrota por 101-94. Se perdió el primer partido por una contusión en el tendón de la rodilla derecha y sufrió una contusión ósea en el tobillo izquierdo al final del segundo partido.

Esta última lesión suele requerir un periodo de recuperación de al menos dos semanas. El séptimo partido, de ser necesario, se disputará el domingo, 12 días después de la lesión de Durant, por lo que su regreso en esta serie sería precipitado.

Los Rockets desperdiciaron el tercer partido con varios errores en los últimos minutos que el entrenador Ime Udoka describió como «horrendos», lo que los puso en desventaja de 3-0. Sin embargo, después de una victoria por 99-93 en Los Ángeles el miércoles, tienen nuevas esperanzas.

LEBRON JAMES VS. KEVIN DURANT.

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Houston extraña claramente a Durant en ataque. En 204 minutos sin él durante la serie, el equipo ha anotado 108.1 puntos por cada 100 posesiones, una marca peor que la de cualquier otro equipo, excepto los Nets de Brooklyn, durante la temporada regular.

Sin embargo, en los partidos 3 al 5, los Lakers anotaron 104.2 por cada 100. Si esto continúa, los Rockets pueden seguir ganando de forma poco vistosa. Aun así, dado que buscan convertirse en el primer equipo en la historia en remontar un déficit de 3-0 y ganar una serie, seguramente preferirían tener al legendario jugador en la alineación.

Durant cumplirá 38 años en septiembre, pero no es que haya estado lesionado toda la temporada. Se perdió dos partidos por motivos personales en noviembre y uno por un esguince de tobillo en febrero, y Houston le dio descanso en el último partido de la temporada regular.

Aparte de eso, estuvo disponible todas las noches antes de que comenzaran los playoffs: Durant jugó 78 partidos, su mayor cantidad desde la temporada 2018-19, y acumuló 2840 minutos, su mayor cantidad desde la temporada 2013-14, año en que ganó el MVP. Es una coincidencia extremadamente desafortunada.