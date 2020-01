NUEVA YORK (AP) — Un socio de Rudy Giuliani entregó a los investigadores del Congreso una grabación en la que el presidente Donald Trump dice que quiere deshacerse de la embajadora estadounidense en Ucrania, cuya remoción al año siguiente es uno de los puntos focales del juicio político al mandatario.

El socio de Giuliani, Lev Parnas, asistió a una pequeña cena con Trump en su hotel en Washington en abril de 2018. Joseph Bondy, el abogado de Parnas, dijo el viernes a The Associated Press que le entregó a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes una grabación de la cena en la que Trump exige retirar a la embajadora Marie Yovanovitch. La grabación, cuya existencia fue reportada primero por ABC News, parece contradecir las afirmaciones del mandatario de que no conocía a Parnas, una figura clave en la investigación.

Salió a la luz mientras los demócratas siguen presionando para que se tome en cuenta a testigos y otras pruebas durante el juicio político en el Senado. ABC News publicó en internet una porción de la grabación el viernes por la noche. Se puede escuchar una voz que aparentemente es la de Parnas diciendo: “El mayor problema allá, creo que donde necesitamos empezar, es que tenemos que deshacernos de la embajadora“.

Posteriormente se le escucha diciéndole a Trump: “Prácticamente ella anda por allí diciéndole a todo el mundo: ’Aguarden, él va a ser sometido a un juicio político. Sólo esperen’“.

Entonces otra persona, que aparentemente es Trump, responde: “íDesháganse de ella! Sáquenla mañana. No me importa. Sáquenla mañana. Sáquenla. ¿OK? Háganlo“. Parnas y el socio Igor Fruman trabajaron con Giuliani para presionar a Ucrania a investigar al exvicepresidente Joe Biden, quien intenta obtener la candidatura demócrata a la presidencia. En la grabación, ambos le dicen a Trump que la embajadora estadounidense lo ha estado insultando, lo que deriva en las afirmaciones que aparentemente efectuó el presidente. La Casa Blanca rechazó cualquier insinuación de que Trump haya efectuado algo indebido.

“Cada presidente en nuestra historia ha tenido el derecho de colocar en su gobierno a gente que respalde su agenda y sus políticas“, afirmó Stephanie Graham, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Yovanovitch, considerada un obstáculo en las pesquisas a Biden y su hijo Hunter, no fue retirada de su puesto sino hasta abril del año siguiente. Dijo que la decisión se basó en “afirmaciones infundadas y falsas de personas con motivos claramente cuestionables“ de que ella le era desleal a Trump.

El presidente está bajo juicio político en el Senado después de que la Cámara de Representantes aprobó el proceso el mes pasado, acusándolo de abusar de su autoridad al pedirle a Ucrania que investigara a los Biden mientras retenía ayuda militar para ese país, que es aliado estadounidense y se encuentra en guerra con Rusia. El segundo cargo de juicio político acusa a Trump de obstruir al Congreso al negarse a entregar documentos y no permitir que funcionarios testificaran en la investigación de la cámara baja.