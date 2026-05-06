Encuentran sana y salva en el ensanche Luperón a adulta mayor reportada como desaparecida

SANTO DOMINGO.– Fue encontrada sana y salva la señora Fidelicia Ramírez, de 76 años, quien había sido reportada como desaparecida este martes luego de salir de su residencia en el ensanche Espaillat, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por sus familiares, la adulta mayor salió de su vivienda alrededor de las 11:20 de la mañana con destino a un establecimiento para comprar alimentos, sin regresar posteriormente a su hogar, lo que generó preocupación entre sus parientes.

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Horas más tarde, la señora fue localizada caminando en el ensanche Luperón, aparentemente desorientada, aunque en buen estado de salud.